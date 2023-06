VIDEO | Vanessa Claudio y Uriel Estrada son captados tomados de la mano

Vanessa Claudio y Uriel Estrada volvieron a causar sensación en el programa "Al Extremo", luego de que la bella conductora puertorriqueña y su compañero fueron captados tomados de la mano. Recordemos que a ella se le ha relacionado desde hace varios meses con el presentador, con quien sus fans afirman que tiene mucha química, y en más de una ocasión les han pedido que ya anden.

Vanessa y Uriel causan furor tomados de la mano

"¡Se tomaron de la mano! REPITO: ¡SE TOMARON DE LA MANO! @vanessaclaudio @urielestradatv. (Escenas extras de @alexitagarza y #Kecho al final) #AlExtremo", fue la frase con las que en el Instagram oficial del programa se compartió un video en el que se puede ver como la presentadora toma de la mano a Estrada, ante el asombro del propio conductor que mira el gesto con incredulidad.

"Jajajajaja y Uriel baja la cara porque no lo podía creer … yo lo vi en vivo nadie me contó!", " Awwww si me emocioné. Hay progreso ahí heee, Uri como que no vio venir eso", "Sigamos orando, esto va muy bien", "Le hacen de emoción ya qué anden", "Aawww por fin una muestrita de cariño, porq desde ayer se veía q el andaba muy serio con Vane" y "Se ve que se gustan hay atracción ya sean novios hacen bonita pareja", fueron algunos de los comentarios que dejaron sus fans.

Después de estar varios años lejos de México y de la televisora del Ajusco, fue en enero de 2022 cuando Vanessa regresó para unirse al programa vespertino de TV Azteca, y ha sido desde hace varios meses que los fanáticos se han manifestado a favor de que Claudio y Estrada se den la oportunidad de tener una relación de noviazgo, pues actualmente los dos están solteros, sin que hasta el momento se haya concretado algo.

Vanessa y Uriel dejan ver su gran amistad. Foto: IG @alextremotv

Durante una entrevista, Uriel habló sobre su verdadera relación con su compañera y confesó que nunca se "sabe", pero por el momento no tienen más que una excelente relación de amistad, la cual calificó como "complicidad".

"Uno nunca sabe. Así que no sé. No, no hay nada con mi Vane, nos llevamos poca madre. Con mi Vane hay un asunto de complicidad que está padre, de buena onda, de amigos", comentó.

¿Quién es Uriel Estrada?

Uriel Benjamín Estrada Miranda, nombre completo del conductor que hace unos días cumplió 38 años, ha formado parte de TV Azteca desde muy joven, cuando ingresó como practicante. Estudió Ciencias de la Comunicación y en la televisora del Ajusco ha sido reportero, conductor de "Hechos Meridiano Guerrero", donde ascendió a jefe de información y llegó a ser Director de Noticieros en TV Azteca Guerrero.

Actualmente es presentador del noticiero "Ahora Más Noticias", que es transmitido por A Más, trabajo que combina con "Al Extremo". En las cuestiones del amor, se sabe que sostuvo una relación por más de 2 años con la conductora de Foro TV, en Televisa, Alejandra Aguayo, con quien terminó hace más de un año.