Al ritmo de "La bebé", Vanessa Claudio le baila a Uriel Estrada y lo deja sin aliento

Vanessa Claudio y Uriel Estrada volvieron a causar furor en el programa "Al Extremo", uno de los más exitosos en Tv Azteca. luego de que la bella conductora puertorriqueña le bailó a su compañero al ritmo de la canción "La bebé", luciendo un conjunto rojo de minifalda y top con el que destacó su curvilínea silueta, y dejó sin aliento al presentador, con quien se le ha relacionado desde hace varios meses, pues sus fans afirman que tiene mucha química.

Después de estar varios años lejos de México y de la televisora del Ajusco, fue en enero de 2022 cuando la puertorriqueña regresó para unirse al programa vespertino de TV Azteca, y ha sido desde hace varios meses que los fanáticos se han manifestado a favor de que Claudio y Estrada se den la oportunidad de tener una relación de noviazgo, pues actualmente los dos están solteros, sin que hasta el momento se haya concretado.

"¡Nuestro querido @urielestradatv se quedó en shock con el bailecito de nuestra bellísima @vanessaclaudio en las #CelebracionesDesastrosas!" y "¿Así queda mejor? ¡Alguien ayude al pobre @urielestradatv! #AlExtremo", fueron las frases con las que en Instagram se compartieron los videos en los que se puede ver a Vanessa moviendo las caderas, mientras Uriel sólo permanece parado.

Durante una entrevista, Estrada habló sobre su verdadera relación con Claudio y confesó que nunca se "sabe", pero por el momento no tienen más que una excelente relación de amistad, la cual calificó como "complicidad".

"Uno nunca sabe. Así que no sé. No, no hay nada con mi Vane, nos llevamos poca madre. Con mi Vane hay un asunto de complicidad que está padre, de buena onda, de amigos", comentó.