"Hay una complicidad": Uriel Estrada se sincera y destapa su verdadera relación con Vanessa Claudio

En los últimos días, los conductores del programa "Al Extremo", Vanessa Claudio y Uriel Estrada han estado en boca de todos los fans del entretenimiento después de que se especulara que entre ellos existe "algo" que podría dar inicio a una hermosa relación sentimental.

A pesar de que hace unos días Vanessa Claudio dijo que Uriel Estrada era su "amigo", los televidentes aseguran que los dos se ven muy bien y harían una excelente pareja, por lo que él fue cuestionado sobre sus verdaderas intenciones con su compañera de trabajo.

Después de que Vanessa Claudio mandara la "friendzone" a su compañero, Uriel Estrada, los internautas y seguidores de "Al Extremo" se dieron a la tarea de conocer la versión del famoso conductor, pues algunos aseguraron que todo se trató de una broma, pero otros dijeron que todo fue cierto.

Sin guardarse nada, durante una entrevista, Uriel Estrada se tomó unos minutos para hablar sobre su verdadera relación con Vanessa Claudio después de que varios internautas le preguntaran si realmente busca algo más con su compañera o todo es parte del show de "Al Extremo".

Frente a las cámaras, el conductor más famoso de "Al Extremo" confesó que nunca se "sabe", pero por el momento no tiene nada con Vanessa Claudio. Sin embargo, señaló que tiene una excelente relación de amistad con su compañera que incluso se ha trasladado a una "complicidad".

"Uno nunca sabe. Así que no sé. No, no hay nada con mi Vane, nos llevamos poca madre. Con mi Vane hay un asunto de complicidad que está padre, de buena onda, de amigos", reconoció.