Tábata Jalil demuestra el minishort engomado ideal para el inicio del verano

Tábata Jalil es una de las presentadoras y reporteras de televisión más queridas de nuestro país. La chaparrita se hizo conocida gracias a sus participaciones en programas como “El Empujón” y “Venga la Alegría” en la Televisión Azteca y por supuesto, por la cantidad de seguidores que tiene en las redes sociales.

Instagram es la red donde mejor se mueve la presentadora y es que puede tener un contacto directo con sus fans. De hecho, la mexicana usó su cuenta de de la camarita con un look ideal para lucir en primavera/verano. La conductora optó por un minishort engomado de color negro que ha cautivado a todos.

Tábata Jalil. Fuente: Instagram @tabatajaliloficial

Con minishort, Tábata Jalil enamora a todos en Instagram

Tábata Jalil no deja de sorprender a sus seguidores con los look de verano que está metiendo ultimadamente. Es que la presentadora no cuenta con unas piernas de modelo de pasarelas pero de todas formas, demuestra que por más que seas chaparrita también puedes lucir de una forma elegante y sensual.

Para mostrar sus piernas, la conductora de la Televisión Azteca posteo un carrusel en su cuenta de Instagram donde se la puede ver con un minishort engomado y una blusa de colores que hacen un outfits ideal para una noche de verano. Es increíble como con algo tan simple se puedas hacerte lucir y que no pases desapercibida.

Tábata Jalil. Fuente: Instagram @tabatajaliloficial

Para completar el posteo, Tábata Jalil dejo un mensaje que muchos seguidores no interpretaron del todo. En la cuenta de la camarita se puede leer: “Un error repetido más de una vez es una decisión… cuida tu alma”, escribió junto a las fotos de sus piernas desnudas que cautivo a todos fuera de la pantalla chica.

SIGUE LEYENDO

Tábata Jalil confirma que es la reina del próximo verano en traje de baño

Tábata Jalil combina minifalda satinada con ombliguera y da clases de moda