Tábata Jalil combina minifalda satinada con ombliguera y da clases de moda

La moda del verano es una de las más esperadas, pues por fin se pueden lucir las prendas pequeñas que estuvieron guardadas por meses, y así lo confirmó la bella conductora Tábata Jalil, que combinó una minifalda satinada en color rosa vibrante, con una ombliguera estampada, confirmando así el look perfecto para la temporada, y demostrando también que es una de las más bellas de la pantalla chica.

La reportera del matutino "Venga la Alegría", de TV Azteca, comparte constantemente imágenes con sus atuendos más chic, con los que derrocha estilo y se corona como la reina de las minifaldas, una prenda que la guapa reportera ha sabido lucir con una gran cantidad de estilos, convirtiéndola en un imperdible de su guardarropa, siendo el ejemplo perfecto para las mujeres mayores de 40 años.

Tábata Jalil da clases de moda para el verano. Foto: @tabatajaliloficial

Tábata Jalil conquistó el verano en minifalda

Tábata se lució en Instagram posando para una serie de fotografías con un look coqueto y juvenil. Un atuendo con el que dejó claro que la edad no está peleada con las prendas mini, pues a sus 44 años, que cumplió el pasado 3 de junio, no teme a probar con una gran cantidad de estilos, como las piezas en tela satinada, que le dan un toque brillante a sus outfits, o los estampados como el animal print y el floral.

Jalil robó miradas en la red social de Meta con su look moderno en el que combinó una minifalda de estilo asimétrico, confeccionada en tela satinada de color fucsia, uno de los favoritos para la temporada de primavera-verano. Complementó su outfit con una blusa estilo ombliguera de estampado colorido, que destaca por su espalda descubierta, lo que le da ese toque coqueto y perfecto para los días de calor.

Muestra que el estilo satinado si va en días de calor. Foto: @tabatajaliloficial

La presentadora del popular matutino se ha confirmado como una de las fashionistas de la televisión mexicana y demuestra que la edad es sólo un número y no importa cuando se trata de lucirse con mucho estilo en looks pequeños, pues a su edad se ha coronado como la reina de las minifaldas, pero también destaca por sus shorts y vestidos, sin dejar de lado sus trajes de baño con los que da clases de moda.

Las minifaldas con las que impone estilo

La presentadora, que lleva varios años siendo parte del elenco del matutino de TV Azteca, comenzó su carrera en los medios en el año 1998, en el programa "A quien corresponda". Hoy a más de 20 años de sus inicios en la televisión, es sin duda una de las favoritas de la pantalla chica y también de las redes sociales, en donde se luce con los mejores looks, sobre todo los de faldas cortas, con los que da lecciones de estilo.

Presume en redes los mejores looks de minifalda. Foto: @tabatajaliloficial

En esta temporada de verano, las minifaldas son la prenda perfecta para unir coquetería, modernidad y un aspecto juvenil, y al llevarlas como Tábata, combinadas con tops originales, se convierten en el outfit ideal para combatir el calor sin dejar de lado las tendencias. Así que elige el look que más te guste de la presentadora y replica su estilo.