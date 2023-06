Reviven la Época de Oro con la serie "Senda Prohibida"

Con tantas plataformas y producciones estrenándose todos los días, el servicio de streaming en español ViX de TelevisaUnivision y la productora Giselle González, le apuestan a una serie de época, protagonizada por Ela Velden, Raúl Méndez, José Manuel Rincón, Iliana Fox, Plutarco Haza y Luz María Zetina, entre otros.

“Estamos contando una historia con un lenguaje neutral y cotidiano… Quisimos hacer un homenaje a la época y justo el reto fue no tratar de copiar otro producto del pasado, sino darle originalidad a esta serie, hacerla interesante para todo el público, para toda la familia”, afirmó la productora.

Para todo el equipo era importante mostrar los usos y costumbres de la época y cómo estos han cambiado, si no en su mayoría, sí han tenido variaciones y es bueno mostrar ese contexto social, pero también era muy importante que surgiera un contenido del interés de toda la familia. Así, desde su primer capítulo Senda Prohibida muestra una alta calidad de producción, un tratamiento fino de la trama y situando al espectador en contextos sociales importantes, como el de la primera vez que la mujer pudo ejercer el voto en el país y que comenzó a levantar la voz por sus derechos, temas que hoy siguen vigentes en la agenda pública nacional.

“Es contar una retrospectiva de lo que somos como mexicanos y desde cuando estamos así. Porque en este sentido lo interesante de la serie, es que estamos haciendo justicia a una sociedad, a una forma de ser. Cuando el público la vea podrá platicar y opinar de esas costumbres”, detalló Méndez, quien da vida a “Federico Rubio”, un padre de familia que se enamora de “Nora”, una florista que por las noches es cabaretera y quien también ha conquistado a Roberto Rubio, por su ambición de tener poder.

Este polémico personaje femenino es interpretado por Ela Velden, para crear el personaje tuvo que tomar clases de baile. “Fue un gran reto. Esto me ayudó a entender el real significado de la palabra sororidad, porque este grupo de bailarinas me apoyó en todo momento, ya que yo no soy experta, y aunque ensayamos en escena, me daban pistas sobre qué pasó seguía”, recordó.

En esta serie también participan Iliana Fox como “Irene Rubio”, la esposa de “Federico”, y José Manuel Rincón como “Roberto”, el hijo mayor de los Rubio, Plutarco Haza como “Raymundo Corrales”, un gánster de la época, Luz María Zetina, esposa de “Enrique”, interpretado por José Esteban Soberanes, quien deja ver con sus posturas los principios de una agenda en pro de la equidad de género. Sin duda, para todos ellos fue un reto recrear esta época, pero el resultado es tan sorprendente, que se logra el efecto de transportar a los espectadores a esos tiempos.

Uno de los puntos más destacables de la producción es la caracterización y el vestuario de los personajes, las escenografías y elementos complementarios como vehículos, edificaciones, calles, entre otros, son de la más alta calidad, lo que deja ver que detrás de este proyecto hay una gran inversión y que, en su momento, generó un despliegue de empleos enorme. La serie en sí hace vivir los años 50 en un formato de alta definición con calidad cinematográfica.

Esta versión de Senda Prohibida fue escrita por Leticia López Margalli (“Instrucciones no incluidas”, “Oscuro deseo”), Laura Sosa (“El señor de los cielos”, “Al otro lado del muro”), Nayura Aragón (“Al otro lado del muro”, “Triada”), dirigida por Gustavo Ron (“Las Chicas del cable”, “Parot”, “Velvet colección”, “45 rpm”) y producida por Giselle González (“Cuna de lobos”, “Caer en tentación”).

La plataforma ViX es el servicio de streaming en español líder en el mundo, que cuenta con más de 300 mil horas de contenido de entretenimiento y más de 75,000 on demand. Los éxitos de la plataforma, a un año de su lanzamiento, han sido imparables y en poco tiempo se ha logrado posicionar en el gusto de las audiencias, ya que su oferta va más allá del entretenimiento cinematográfico y contempla programas en vivo, deportes, realities como “La Casa de los Famosos México” o documentales como “El Show, Crónica de un Asesinato”, probados éxitos que se han reconocido ampliamente.

A DETALLE

La serie tiene números musicales interpretados por Susana Zabaleta, María León, Alexander Acha y Erik Rubín.

La primera temporada de esta serie premium de ViX consta de 7 capítulos.

23 de junio se estrena en ViX (todos sus capítulos).

24 de junio se estrenan los dos primeros capítulos en exclusiva por el canal 2, a las 21:00 horas.

MAAZ