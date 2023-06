¿Quién es quién en Invasión Secreta, la nueva serie de Marvel?

La espera terminó, el primer capítulo de la nueva serie de Marvel, “Invasión Secreta”, llega al menú de la plataforma de streaming Disney+ durante la madrugada de este 21 de junio.

La serie, protagonizada por Samuel L. Jackson en su icónico papel como el ex director de SHIELD, Nick Fury, contará con seis episodios, los cuales se estrenarán todos los miércoles, a partir de esta fecha.

El programa seguirá las aventuras de Nick Fury, quien deberá trabajar encubierto para revelar la invasión de una raza extraterrestre conocida como los Skrulls, quienes tienen la habilidad de cambiar de forma.

Liderados por el extraterrestre Talos, encarnado por Ben Mendelsohn, el pueblo skrull vivió en relativa paz en la Tierra, sin embargo, la aparición de una nueva facción que desea apoderarse de todo el planeta hace que una sus fuerzas para combatirlos.

"Invasión Secreta" es la primera serie de espionaje de Marvel. Foto: Cortesía Marvel

Entre los aliados de Fury se encuentran Maria Hill, interpretada por Cobie Smulders, y Everett Ross, personaje de Martin Freeman, quienes deberán distinguir quiénes son sus verdaderos amigos en este serial, el primero propiamente de espionaje creado por Marvel.

“Esta es una gran oportunidad, no solo para saber más sobre estos personajes, sino para mí lo fue trabajar con Sam. Lo conozco desde hace años y siempre estamos diciendo ‘¿cuándo podremos hacer esto?’ Y, finalmente, tenemos qué hacerlo. Así que estamos muy emocionados y espero que la gente se sienta tan feliz como nosotros", detalló Don Cheadle durante el estreno de los primeros capítulos de la serie.

Los títulos de los capítulos, “Mastery of sabotage”, “Self-report scheme”, “Reactor me once”, “Lost in storage”, “Vent out your anger” y “Suss out the meek”, dan algunas pistas de la temática de la serie, la cual se tiene previsto que concluya en julio y para la que, hasta el momento, no hay planes para una segunda temporada.