Peso Pluma: 1 millón de pesos cuesta la dentadura postiza que utiliza y que tiene diamantes

Peso Pluma entró a la tendencia de diamantes en los dientes, después de convertirse en uno de los cantantes más reconocidos de México y el mundo, Hassan Emilio Kabande Laija ahora hace uso de todos los recursos económicos que ha ganado a lo largo de su corta, pero fructífera carrera como estrella de los “corridos tumbados” y los “corridos bélicos”.

El grupero apareció como uno de los clientes de la marca “Braggao”, una joyería personalizada y exclusiva en la que se mandó a hacer un “grill” que corresponde a una dentadura postiza llena de diamantes y diseñada con corazones rojos. Desde la cuenta oficial de la empresa se mostraron desde bocetos hasta el resultado final de la pieza en Peso Pluma.

En las imágenes el cantante presume sus nuevos y exclusivos dientes, pero para conseguirlos tuvo que pagar una suma muy alta de dinero, según el portal @hypebeastlatam menciona que la dentadura tiene un valor aproximado de 1 millón de pesos mexicanos ($58 mil dólares), está hecha en oro blanco de 10 quilates, con 7 quilates de diamantes VVS en corte brillante, también están esmaltados en forma de corazones rojos.

El diseño es totalmente personalizado, es decir Peso Pluma intervino en la manera en la que se ve su ahora dentadura y adjuntan que la figura en particular y se realizó en colaboración con su odontólogo, además menciona que es parte del regalo que se hizo por su pasado cumpleaños del 15 de junio, día que festejó sus 24 años.

Otra de las cosas que se dan a conocer en las redes sociales de la marca es que no son nuevos en la materia, pues además de Peso Pluma también han trabajado con otros famosos como Christian Nodal, Gera MX, Blessd y Kenia Os, por mencionar algunas de las celebridades que se aprecian en las fotografías que comparten.

“No cabe duda q el dinero no da la clase”, “Un naco más que se suma a los mediocres que no cantan, ¡pero a la gente que los sigue les gusta la basura” y “Un anillo o un reloj ¡La cadenota de Nodal ok! Yo sé que al cliente lo que pida, pero, que mal gusto de chavo”, son algunos de los comentarios que recibió la publicación.