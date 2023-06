VIDEO: Bizarrap sorprende a fans con esta original presentación de su nuevo tema “BZRP #56”

El productor y DJ argentino Gonzalo Julián Conde mejor conocido como Bizarrap siempre la rompe con sus sesiones "BZRP Music Sessions" y las "BZRP Freestyle Sessions", pues sus producciones especializadas en los géneros de electrónica, hip hop y trap, indudablemente generan expectativas en sus adelantos musicales.

Con solo 24 años de edad, "El Biza" (como le llaman en su país sus colegas allegados) lleva años produciendo y ganando reconocimiento internacional. Así lo demuestra su nominación a los Premios Grammy Latinos en 2021, en las categorías de "Productor del año", "Mejor fusión/interpretación urbana", "Mejor artista nuevo" y "Mejor canción rap/hip hop".

El talentoso chico de “outfit” desaliñado con característicos gorra y lentes oscuros que ocultan su rostro, ha alcanzado éxitos en mancuerna con Residente, Nicky Jam, Quevedo, Nathy Peluso, Anuel AA, Cazzu, L-Gante, Duki y Trueno. Desde luego, los más recientes: “Session #53 con Shakira” y “Session #55 con Peso Pluma”

Bizarrap sorprende a fans con esta original presentación de “BZRP #56” con Raw Alejandro

Bizarrap sorprendió a sus fans con una original presentación de su nuevo tema “BZRP #56” en colaboración con el cantante puertorriqueño Raw Alejandro, cuyo lanzamiento será este miércoles 21 de junio a nivel internacional. Por lo que el artista argentino viajó a España para compartir un adelanto de su reciente producción músical.

En su cuenta de Instagram, Bizarrap publicó un video en el que se observa a varios grupos de jóvenes que entran en diferentes momentos a una tienda de ropa, en Madrid, España, en cuyo letrero exterior se lee: “Bershka ft. Bzrp”. Al encontrarse en la planta baja del lugar, ya con las prendas que eligieron con alguna imagen referente al productor de música electrónica argentino, una chica les indica: “En la planta arriba podéis pasar a un probador especial de Bizarrap”.

Los jóvenes un tanto distraídos se dirigen al siguiente nivel de la tienda para probarse sus prendas y quien les abre la puerta del probador es un chico con el atuendo de Bizarrap. Cuando entran al probador el cual está decorado se indica en un letrero: “Esto no es un probador”.

Enseguida, se enciende una pantalla donde aparece Bizzarrap quien comienza a interactuar con los muchachos. “Hola. ¿Todo bien?”. Y después de intercambiar algunas palabras con los chicos, Bzrp les pregunta: “¿Quieren escuchar el próximo tema?”

A lo que le responden: “Claro”, “¿Y tú dónde estás?”, “Te quiero ver a ti”, “¿Hay que ponerse estos putos cascos?”. “Claro, hay que ponerse los putos cascos”, responde Bzrp. “¿Pero, para qué nos ponemos los cascos, si te escucho igual?”, insiste el chico; “para que escuches la canción , maestro”, le dice Bzrp”. “Ah, bueno, vale”, agrega el joven.

Tras comenzar a escuchar el nuevo tema musical “BZRP #56” en colaboración con Raw Alejandro, los jóvenes muy emocionados comienzan a bailar al ritmo de la canción, mientras hacen algunos comentarios: “Aaaaa, no me la creo”; “Pero esta no la ha sacado”; “¡Que temazo!”; “Esto va a sonar en mi puto coche”.

En tanto, los chicos disfrutan de la nueva producción musical de Bizarrap, éste entra al “probador” y los sorprende con su inesperada presencia. “¿Qué, les cortaron la canción en el medio?”, les pregunta el artista argentino; a lo que uno de los jóvenes -dudando si era o no el verdadero Bzrp- se ríe nervioso y dice: “No, espérate. Éste sí es el de verdad, éste sí; el de antes, no” (haciendo referencia al chavo que previamente les abrió la puerta del probador); a lo que Bzrp pregunta: “¿Qué, pensaban que el anterior era yo?” y una chica le contesta: “Un poco más grande (el otro)”.

Otra chica, igualmente sorprendida, le pregunta: “¿Pero, eres Quevedo?. Biza. Es que me estoy poniendo nerviosa. Pero que no eres Biza, es imposible”. Con otro grupo de jóvenes, en el momento en que Bizarrap entra al “probador” y los abraza de los hombros -mientras escuchaban “BZRP #56”- uno de ellos expresa “Manin. ¿Pero qué pasa brother?”; “¿Todo bien”, le responde Bzrp; “Sí, pero…”, insiste el chico; “¿Qué?”, le pregunta Bzrp; “Me la cortaste”, le reclama el chavo a Bzrp sin darse cuenta aún que se trataba del talentoso argentino.