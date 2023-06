Daisy Anahy reaparece tras reportarse el nacimiento del hijo de Eduin Caz

Tras reportarse el nacimiento del hijo de Eduin Caz, su exesposa Daisy Anahy reapareció en redes sociales para mostrar cómo se encuentra actualmente. La joven influencer y empresaria compartió en su cuenta de Instagram un pequeño clip en el que se deja ver desde el cuarto de su bebé, que llevará el nombre de Christian, en las imágenes parece ser que está un poco cansada, pero tiene muy buena actitud, ya que está emocionada por lo que vendrá en el futuro.

Exesposa de Eduin Caz reaparece tras el supuesto nacimiento de su hijo

La tarde de este 1 de junio, la empresaria, de 29 años, tomó su cuenta de la plataforma de Meta para enseñar a sus 3.2 millones de seguidores uno de los proyectos que la tiene muy ilusionada. En sus historias, Daisy compartió un clip en el que se le observa dentro del cuarto de su bebé, pues desde hace algunas semanas lo está decorando y arreglando para darle la bienvenida al nuevo integrante de su familia, que ya ha causado gran revuelo en redes sociales.

En las imágenes, la ex del vocalista de Grupo Firme colocó un subtítulo que decía "Hola, ya solo termino de acomodar el cuarto y les muestro cómo quedó todo". Aunque al principio del video se puede ver su rostro con un filtro de unos lentes dorados, después volteó la cámara para enseñar la habitación que está pintada en su mayoría de azul y que tiene adornos de ilustraciones de montañas y muchos dinosaurios. Sin embargo, se observa que aún hay muchas cosas que ordenar, como toda la ropa que posiblemente le dieron durante su baby shower, en donde se encontró con Eduin.

Por lo que se observa en el pequeño video que grabó Daisy Anahy, se puede deducir que no ha nacido su pequeño Christian, tal y como se había reportado hace unos días en redes sociales. Aunque no dejó al descubierto su vientre abultado, la influencer mostró que está haciendo mucha actividad y que no se encuentra en reposo, como tendría que estar una persona que acaba de dar a luz. Con las imágenes, muchos fans deducen que aún no llega al mundo el bebé, pero especulan que está a días de conocer el rostro de su tercer hijo.

En tanto, Eduin Caz tuvo un breve encuentro con la prensa en el cual negó de manera contundente que su expareja haya dado a luz a su tercer bebé. "Todavía no", respondió el integrante de Grupo Firme, que en estos momentos atraviesa un momento difícil debido a la muerte de su abuelita, sin embargo, el cantante se ha refugiado en su trabajo, pues actualmente se encuentra dando una serie de conciertos en Estados Unidos, país en el que ha tenido mucho éxito.

Daisy Anahy se prepara para la llegada de su tercer hijo IG @anahydpg

Daisy Anahy y Eduin Caz se divorciaron hace unas semanas, así lo confirmó el cantante de "Ya supérame" durante una de sus presentaciones. Desde que anunció que estaba separado, el intérprete explicó que habían quedado en buenos términos y que mantenían una relación cordial debido a sus hijos, ya que además de esperar a Christian, ya tenían otros dos, Eduin Gerardo y Geraldine, quienes siempre han sido muy cercanos al vocalista de Grupo Firme.

