La influencer Wendy Guevara se ha convertido en la participante favorita de "La Casa de los Famosos México", pues con su humor tan característico e incluso con sus experiencias más personales con las que ha demostrado lo difícil que llegó a ser su vida antes de saltar a la fama ha conquistado el corazón de todos los espectadores y de las propias celebridades con las que lleva un par de semanas encerrada en la espera de ganar los cuatro millones de pesos que promete el programa.

Aunque son muchas las historias y consejos de vida que ha dado Wendy a cada participante y a la audiencia, las redes sociales empatizaron mucho con ella tras revelar cómo se sintió discriminada y humillada por ser una mujer trans frente a un grupo de personas; sin embargo, recordó que en esta experiencia no estuvo sola, sino que otra de sus amigas también vivió en carne propia un desaire que les hicieron en un baño público.

Wendy Guevara se sincera y recuerda cómo fue discriminada en un baño público

En TikTok se viralizó un video en el que la influencer recordó cómo por ser una mujer trans fue discriminada y humillada frente a un grupo de personas, y la razón dejó atónitos a muchos, pues según reveló, lo único que quería era entrar a un baño público; sin embargo, la encargada del lugar no le permitió entrar ni al de las mujeres ni al de los hombres. Los reclamos de la mujer le causaron incomodidad, pues se los hizo frente a un grupo de personas.

"Nunca me había sentido así en mi vida. Jamás alguien me había hecho sentir así", dijo al contar todos los detalles de la vez que una señora supuestamente malhumorada y "amargada" la discriminó a ella y a otra de sus amigas, a quien Wendy nombró como Grecia. Recuerda que al darle cinco pesos a su amiga para poder ingresar al baño y a punto de entrar, la encargada se les quedó viendo, hasta que las interrumpió.

"Me dijo: 'No puedes entrar a este baño. ¿A qué quieres entrar si es el de mujeres? Yo iba vestida de mujer y todo; mi amiga también, siempre anda muy femenina, muy bonita. Le dijo: 'Tampoco tú'... Me dio pena con toda la gente que estaba ahí", aclaró.

Luego de recordar el incómodo suceso, Wendy Guevara afirmó que se sintió "poca cosa" y "humillada", pues nunca antes había vivido un suceso como este, pero su reacción fue reírse de la situación, aunque el malestar lo vivía por dentro. Asimismo, intentó exigir su derecho de entrar a un baño para irse al de los hombres y la situación no mejoró en lo absoluto. "Pongo otra moneda al baño de los hombres y va la muy perr* vieja y me dice: '¿Por qué quieres entrar al baño de los hombres?, a hacer cochinadas, a ver'".

Finalmente Wendy intentó mediar la situación aclarándole a la encargada que necesitaba entrar al baño a hacer sus necesidades, pero no hubo resultado alguno y el acceso le fue negado. Tras ello ella y su amiga se fueron y aunque las risas no faltaron, la influencer recuerda haber sentido ganas de llorar porque "sentí lo que se siente" y entre sus pensamientos destacaba el haber sido sobajada, además que no quería que la gente la viera porque llegó a sentirse inferior, una ola de sentimientos que también vivió su amiga Grecia.

Por su parte, los fans de "La Casa de los Famosos México" y de Wendy no dudaron en expresarle su apoyo con comentarios como "ella está mostrándonos toda la realidad trans", "Sergio y Poncho bien enchilados por lo que le hicieron, qué bonita amistad han forjado", "espero que con esto se den cuenta que las mujeres y hombres trans valen al igual que todos", "pobrecita" y "quiero abrazarla".