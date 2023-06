La Casa de los Famosos México: Paul Stanley revela con quién y cómo fue su primera vez: "fueron escasos 3 o 4 minutos"

A lo largo de los días que los participantes de “La Casa de los Famosos México” han estado sin ningún tipo de contacto con el exterior, entre ellos mismos comienzan a platicar de todos los temas que les causan dudas, algunos de ellos son experiencias tristes, increíbles, otras más graciosas e íntimas.

Tal es el caso de Paul Stanley quien ha hablado con sus compañeros de todo un poco, desde que reveló la fecha de su boda con Joely, sobre la herencia que recibió de su padre Paco Stanley hasta la vez que perdió la virginidad y ahí dio detalles de cómo y con quién fue su primer encuentro sexual.

¿Cómo y con quién fue la primera vez de Paul Stanley?

Paul se sintió en confianza y platicó a Jorge Losa, Emilio Osorio y a Apio Quijano sobre cómo fue su primer encuentro sexual, el cual recuerda que él estaba muy nervioso pues tenía entre 14 y 15 años de edad.

Fueron sus propios amigos quienes lo animaron a que esto sucediera, razón por la cual Paul tenía tantos nervios, y es que el conductor de Hoy recuerda que lo “llevaron con una muchachona”, por lo que su primer encuentro fue con una mujer mucho más experimentada que él.

“Me acuerdo que traía sus lentes como de secretaria y todos se caga** de risa, ‘vas, vas’ y yo así de, ya sabes que se te acelera el pin** corazón, me llevó a un cuarto y me dice: ‘ponte cómodo’” comenzó a relatar Paul Stanley

Pese a que Paul ya estaba adentro con la mujer en cuestión, el conductor quien era apenas un adolescente, aseguró que le propuso a la mujer no hacer nada, sin embargo, le pidió de favor que a sus amigos les dijera que sí pasó todo.

“Disculpe señorita, si quiere no lo hacemos, pero sí dígales a mis amigos que lo hicimos y me dijo: ‘no, no te preocupes, ahorita vas a ver que la vamos a pasar bien’...” recordó Paul Stanley

Luego de esto, Paul relató que la mujer comenzó a tocarlo y seducirlo, por lo que su cuerpo reaccionó y por fin tuvo su primer encuentro con una mujer, sin embargo, el conductor de Hoy recuerda que aquello duró tan solo unos minutos.