Flor Rubio y Ricardo Casares se pelean EN VIVO con Mauricio Barcelata

Todo parece indicar que las cosas no están bien con el nuevo equipo de Venga la Alegría, pues las discusiones en pantalla han aumentado, tal como pasó esta semana cuando Flor Rubio y Ricardo Casares se pelearon con Mauricio Barcelata durante el programa en vivo. Esta no es la primera vez que tiene una diferencia con el conductor, pues ya han tenido otros encontronazos con él debido a sus diferentes puntos de vista.

En los últimos meses el matutino de Tv Azteca ha tenido diferentes bajas, la más reciente fue Anette Cuburu. Es por eso que han comenzado a traer más presentadores, uno de los que llegó este año fue Mauricio Barcelata, quien a pesar de tener varios años al frente de programas de televisión en distintas empresas, se le ha visto enfrentarse con sus compañeros, como Flor Rubio, con la que constantemente discute en la sección de espectáculos.

Venga la Alegría está cambiando a sus conductores Foto: Especial

Así fue la pelea de Flor Rubio, Ricardo Casares y Mauricio Barcelata

A inicio de la semana, las cámaras de Venga la Alegría captaron a Luis Gerardo Méndez en el aeropuerto de la Ciudad de México, sin embargo, el actor no quiso dar declaraciones, por lo que el reportero, Gabriel Cuevas, se lo reprochó y sus compañeros en el foro, Flor y Ricardo lo apoyaron. No obstante, Mauricio Barcelata se mostró en desacuerdo y comenzó a hablar del trabajo del periodista, pues destacó que esa actitud no está bien.

"También a Gabo, que no diga 'así trató al público mexicano', hay mucho público mexicano", indicó el presentador de televisión, palabras que provocaron la molestia de Flor Rubio y de Ricardo Casares. "Pero trató mal micrófono de Venga la Alegría y al público de Venga", argumentó la periodista de espectáculos, mientras su compañero indicó: "te está tratando mal a ti Mau, porque tu eres de Venga la Alegría bro". En tanto, la especialista en farándula insistió que ella si tomaba como algo personal la actitud de Méndez, porque amaba el programa y sus compañeros pasan horas en el aeropuerto para conseguir una declaración.

Esta discusión no terminó al concluir la emisión matutina, pues recientemente en el programa de Flor Rubio, el periodista Gabriel Cuevas reaccionó a las críticas de Barcelata y generó mucho más polémica. "Las cosas de quien vienen, si en mi caso si me hubiera criticado un periodista le doy todas las credenciales. Su opinión acerca de mi trabajo no me interesa, porque si algún día yo fuera conductor y él crítica como conductor, bravo, lo tomo en cuenta", destacó el reportero que fue alentando por la encargada de espectáculos en VLA.

El intenso debate de Mauricio Barcelata y Flor Rubio

Como si esto fuera poco, este jueves realizaron un debate sobre el noviazgo de Luis Miguel con Paloma Cuevas, que otra vez sacó a relucir el ambiente que se vive dentro del programa de Tv Azteca. Mientras Mauricio defendía la privacidad de "El Sol de México" al no hablar de su relación, nuevamente Ricardo y Flor se lanzaron en su contra al estar en desacuerdo, y llegó un momento que todos subieron el tono de voz y hasta Rubio intentó callarlo al hacerle una seña.

Muchos fanáticos de la emisión están preocupados de que estos no sean simples debates en pantalla, sino que los integrantes de VLA tengan conflictos internos debido a que no se han podido adaptar a los nuevos cambios, pues hay que recordar que no sólo hubieron entradas y salidas entre los conductores, también elementos de la producción fueron despedidos para darle inicio a una nueva etapa al matutino.