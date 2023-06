Alejandra Guzmán cancela concierto por complicaciones tras lesión en la cadera: "Nada me duele más"

Alejandra Guzmán encendió las alertas entre sus fans, pues este miércoles 14 de junio compartió un comunicado en el que informa de la cancelación de su próximo concierto debido a complicaciones de salud derivadas de la lesión que sufrió en la cadera hace tan sólo unos meses y por la fuerte caída que tuvo durante una de sus presentaciones en Estados Unidos.

La intérprete de “Mi peor error” se presentaría en Nuevo Laredo este 15 de junio como parte de la celebración por los 175 años de la ciudad; sin embargo, tuvo que cancelar su participación ante complicaciones de salud por una condición llamada Síndrome Compresivo Radicular en la zona lumbar que no evitó pese a los cuidados y tratamientos de rehabilitación a los que se ha sometido.

Alejandra Guzmán cancela concierto por complicaciones de salud. Foto: IG @laguzmanmx

“Queridos rockeros, como es de dominio público, hace unos meses sufrí una lesión en mi cadera de la que aún me sigo recuperando (…) Situación que me tendrá en reposo algunos días (…) Nada me duele más a mí y a todo el equipo que no poder estar en un escenario junto a ustedes rociando. Les envío a todos mis fans de Nuevo Laredo un abrazo enorme”, se lee en el comunicado.

Alejandra Guzmán se somete a más de 40 cirugías

Todo comenzó en 2009 para la "Reina de corazones", cuando se sometió a un tratamiento estético para aumentar el volumen de sus glúteos por el que le inyectaron polímeros. Para 2012 comenzó a sentir los primeros síntomas mientras estaba haciendo su álbum en Inglaterra. En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube detalló que le costaba trabajo caminar, tenía fiebre y la piel se le necrosó debido a que el líquido ya se había encarnado en el músculo.

“Ha sido un proceso largo, bien largo (…) Se necrosa tu piel, se pone negra y dura como una piedra y el plástico no permitía que pegara mi piel porque había plástico”, relató la cantante quien desde entonces se ha sometido a más de 40 cirugías y dos reemplazos de cadera para poder retirar el polímero y los daños que éste ha generado en la zona del cuerpo.

En septiembre de 2022 mientras se presentaba en Washington como parte del evento para la Fundación Herencia Hispana, Alejandra Guzmán sufrió una fuerte caída mientras realizaba un movimiento por el que perdió el equilibrio y terminó recostada sobre el escenario. En un primero momento lo tomó con humor y todos pensaron que se trataba de un incidente menor, pero tuvo que cancelarlo y fue trasladada de emergencia a un hospital.

“Lo que me pasó es que se me dislocó mi cadera derecha, tengo dos prótesis y pues a veces suele pasar, nunca me había pasado, pero en el Kennedy Center me pasó”, se lee en el mensaje que la cantante envío en aquel momento al periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante.

En diciembre de ese mismo año, la periodista Ana María Alvarado informó en el programa “Sale el Sol” que Alejandra Guzmán se sometió a una cirugía de emergencia debido a la acumulación de polímero en una de sus piernas. Por este motivo también fue llevada a una cámara hiperbólica, algo que beneficiaría su recuperación.