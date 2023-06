VIDEO: Cazzu presume su silueta de embarazo con un traje de baño negro y transparencias

Christian Nodal y Cazzu aprovecharon unos días se su apretada agenda de trabajo para disfrutar de un viaje en pareja, aunque no han dicho específicamente en donde se encuentran, los enamorados si comparten algunos de los momentos en los que disfrutan de la paradisiaca playa y de la tranquilidad de la piscina.

Quien dio a conocer un video presumiendo a su bella novia fue Nodal, en las imágenes se aprecia a la llamada “Nena trampa” caminando por la orilla de la alberca, Cazzu sorprendió a los usuarios de redes sociales al llevar un traje de baño de dos piezas en donde deja a ver su silueta de embarazo y para cubrirse utilizó un pareo transparente en, todo en tono negro.

Cazzu con su look de playa. Capturadevideo

No es la primera vez que la intérprete de temas como “Nada”, “Turra”, “Brinda” y “Las nenas” deja al descubierto su pancita, acto que impresiona a los espectadores quienes se han dicho felices y emocionados por la llegada de la bebé, ya que presuntamente se dice que se trata de una niña, aunque ellos no lo han asegurado.

Hasta el momento se desconoce el lugar en el que nacerá su primogénita, pues ellos viven en Argentina, país del que es originaria la trapera, Nodal es mexicano y también tienen la posibilidad de que su novia de a luz en Estados Unidos, pues el joven grupero tiene algunas residencias en dicho país con todas las comodidades que necesita Cazzu y su familia.

Mientras que de una posible boda aún no se sabe mucho, hace día se destapó que estarían organizando la fiesta, pero semanas atrás Nodal comentó que no tenían planes para un enlace, ya que hasta el momento todo en ellos marchaba muy bien y que no deseaban que las cosas cambiaran.

Tienen más de un año de relación. IG/nodal

Nodal y Cazzu en la playa

La pareja se convertirá en padres durante el mes de septiembre o finales de agosto, es por eso que se dice que se tomaron unos días para relajarse, pues cuando nazca la bebé todo su tiempo estará enfocado en ella y en retomar sus carreras musicales, pues ambos son considerados de los máximos exponentes en su país.

En estos días libres además de estar en casa y asolearse, también aprovechan para realizar actividades al aire libre recientemente se le vio a bordo de un transporte acuático con el que disfrutaron de un paseo y comparten sus risas y alegría, además hicieron participes a sus millones de fanáticos de una cena romántica a la luz de una fogata que tomaron a la orilla de la playa.