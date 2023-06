Taylor Swift: Esto se sabe de la venta de Códigos de Verified Fan para "The Eras Tour" en México

La tarde de este lunes el nombre de Taylor Swift se convirtió en tendencia debido a que los fans recibieron el correo en donde les confirmaron que tendrían la oportunidad de comprar sus boletos para uno de los conciertos de "The Eras Tour" en México. Sin embargo, de acuerdo a varias denuncias en redes sociales, muchos de los códigos de acceso, llamados "Verified Fan", quedaron en manos de revendedores, por lo que se ha desatado la oferta de estos links.

Debido a la alta demanda que se esperaba para las primeras fechas que ofrecerá en el Foro Sol la cantante de "I Knew You Were Trouble", la boletera Ticketmaster implementó una nueva estrategia en donde los fans tenían que hacer un pre-registro para acceder al día de la venta de entradas para los shows del 24, 25, 26 -y ahora una nueva fecha 27- de agosto. Este lunes todos aquellos admiradores que se apuntaron recibieron un correo en el que le indicaban que estaban "En la Lista de Espera" o bien, que habían sido seleccionados para la venta de Fan Verificado.

Como era de esperarse rápidamente los usuarios de redes sociales empezaron a hablar al respecto y se dieron cuenta que muchos fans se habían quedado sin acceso para la venta de boletos, pero también, observaron que comenzaron a aparecer los revendedores que presuntamente tenían Códigos de Verified Fan. En plataformas como Twitter, los admiradores de la intérprete de 33 años empezaron a mostrar capturas de pantalla como evidencia y hacer un llamado a la boletera, a las autoridades como la Profeco y a la propia Taylor Swift.

¿Puedo comprar códigos de Verified Fan para el concierto de Taylo Swift?

Después de que los fans se mostraran molestos debido a lo que parece ser una presunta estafa, Ticketmaster tomó sus plataformas oficiales para informar que hasta el momento no se han dado los códigos de acceso para la venta de boletos para "The Eras Tour" en el Foro Sol el próximo mes de agosto. La compañía aclaró que los usuarios sólo podrán ingresar con el correo que registraron previamente, asimismo, se les enviará un mensaje a su número de celular para que puedan entrar a la fila virtual.

Pocos admiradores de Taylor Swift fueron los que tuvieron un código de "Verified Fan" Foto: Especial

De igual forma, la empresa que se encarga de la venta de tickets, solicitó al público no comprar códigos de acceso y evitar estafas por parte de personas que presuntamente venden entradas para los conciertos de Taylor, quien por primera vez llega a México. Esta no es la primera vez que la boletera tiene quejas con los shows de la intérprete de "Shake It Off", pues en Estados Unidos enfrentó una demanda por conducta ilegal.

"INFORMACIÓN IMPORTANTE: Taylor Swift | The Eras Tour. No se han emitido códigos para acceder al inicio de venta de estos conciertos. Los fans seleccionados solo pueden unirse a la fila virtual cuando estén conectados a la Cuenta Ticketmaster con la que se registraron y utilizando el enlace de acceso proporcionado vía SMS. Evita ser estafado. No compres códigos", se lee en el comunicado que emitió la empresa en su cuenta de Twitter.

Ticketmaster advierte sobre estafa en la venta de códigos "Verified Fan" Foto: captura de pantalla

En tanto, Taylor Swift incluyó a México en su pequeña gira por América Latina, pues además de este país visitará Buenos Aires, Argentina, y Sao Paulo y Río de Janeiro, ambas ciudades en Brasil. Este martes 13 de junio comienza la venta de boletos para su primera fecha el 24 de agosto, asimismo en los días siguientes se realizará la oferta de las demás fechas, mientras que el 16 de junio se abrirá el registro para la venta de fans para el 27 de agosto.

