La Casa de los Famosos México: la dura advertencia sobre Raquel Bigorra que Niurka le hizo a su hijo, Emilio Osorio

La Casa de los Famosos México sigue dando mucho de qué hablar y aunque los espectadores ya encontraron a Wendy Guevara como su participante favorita por su energía y forma de ser, lo cierto es que el resto de las celebridades también se están ganando toda la atención en las redes sociales. Una de ellas es Raquel Bigorra, quien además de volverse viral por defecar en un vaso y vomitarse frente a sus compañeros, ya resultó ser una de las más polémicas del momento.

Al menos así lo reveló Emilio Osorio en días recientes y aunque por el momento no ha existido ningún roce entre ellos, lo cierto es que él está extremando precauciones y todo por un consejo de su madre, Niurka Marcos. ¿La razón?, que la vedette le advirtió a su hijo sobre las posibles respuestas de Raquel Bigorra en las semanas que permanezcan dentro de La Casa de los Famosos, pues asegura que no es alguien de fiar.

Niurka le pidió a Emilio Osorio no confiar en la conductora cubana

Si bien a ambas las unen los lazos cubanos, todo parece indicar que sus nacionalidades no las convierten en las mejores amigas y aunque la rivalidad o enemistad tampoco se ha hecho presente, el hijo de Niurka confesó ante las cámaras del reality show que su mamá le pidió no confiar en ella y tener cuidado. Entre las razones se esconde el escándalo que la conductora tuvo con Daniel Bisgno y que, aunque parecía cosa del pasado, sigue muy vigente.

En un momento en el que Emilio Osorio se encontraba a solas con Poncho de Nigris en su habitación se sinceró como nunca y habló de los consejos que la "mujer escándalo" le dio antes de entrar al programa y el más importante es que tuviera cuidado con Bigorra porque "no sabemos cómo puede reaccionar y hace poco tuvo un chisme muy fuerte, es Raquel". Ante ello, el actor aclaró que el escándalo al que se refería su mamá fue a que supuestamente la conductora reveló las preferencias sexuales de Daniel Bisogno.

"Pero cuando pasó mi mamá lo supo mucho y fue muy sonado", dijo antes que Poncho de Nigris interviniera para preguntar si se refería a que el miembro de "Ventaneando" era gay. Ante ello, Emilio explicó lo que tanto se ha dicho de que Raquel Bigorra "vendió la nota", pero algo que encendió las alarmas de los Marcos es que después de ese caso tan conocido se dieron otros más de personas a las que supuestamente sacó del clóset.

Así se vivió la declaración de Emilio Osorio. (Foto: Captura de pantalla)

Finalmente, Emilio Osorio detalló que esta fue la única advertencia o consejo que recibió por parte de su mamá, quien por cierto también participó en el famoso reality; sin embargo, el actor también explicó que este comentario surgió cuando Niurka le dijo que no conocía a muchas de las celebridades que estarían en esta nueva temporada de La Casa de los Famosos.

"Me dijo no conozco a nadie más; me dijo: 'conozco a Sergio, a Poncho y a Raquel, los he visto más'. Yo que soy o aunque esté en redes, me dijo: 'yo a nadie más ubico y me vale m*dres, me lo dijo con otra palabra'"; sin embargo, también aprovechó para aclarar la situación y descartar cualquier rivalidad con Raquel Bigorra o cualquier otro participante. "Yo Emilio estoy acostumbrado a confiar más en una persona directa; sí me da más confianza", concluyó.