Como "La Sirenita", Yailín "la más viral" presume un top en tendencia para el verano

La cantante, Yailín "la más viral", demostró que se une a la tendencia del verano para lucir como "La Sirenita", pues recientemente apostó por un top de concha con el que recordó al mítico personaje de Disney que ahora es la sensación. Así comprobó por qué es un ícono de la moda para varias mujeres que quieren robar miradas con sus conjuntos en esta temporada en la que la temperatura sube.

En las últimas semanas, todo lo relacionado con el personaje de "Ariel" se encuentra en tendencia debido a que se estrenó el live action de "La Sirenita", protagonizada por Halle Bailey. Es por eso que en las tiendas de ropa hay prendas que hacen referencia directa al ser mitológico de Disney, ya sea el animado o real, o bien, existen algunas piezas que tienen un toque que las hace parecer de esas criaturas marinas.

Así luce como Sirena Yailín "la más viral"

Hace unos días, la intérprete de "Si me busca" compartió en su cuenta de Instagram que acudió a una presentación y para la ocasión se lució con uno de sus mejores outfits de verano. En su feed de la red social subió una foto en la que mostró su look completo y dejó a sus más de 8.1 millones de seguidores con la boca abierta, debido a que enseñó su estilo arriesgado, pero que no deja de ser glamuroso y fresco para la próxima temporada.

Yailín se luce con un top que hace referencia a una Sirena IG @yailinlamasviralreal

En la imagen, Georgina Guillermo Díaz, nombre real de la reguetonera, luce un pantalón color crema, el cual destaca por ser de talle alto y tener las piernas anchas, una tendencia que está sustituyendo a los skinny jeans. Sin embargo, el verdadero protagonista de su atuendo fue el top que tenía un diseño en sus copas que simulaban ser unas conchas, lo que hacía recordar al bikini de "La Sirenita" animada, que también tenía este tipo de pieza.

La joven artista también aprovechó para presumir que a punto de cumplir 3 meses de haber dado a luz a su hija, Cattleya, fruto de su relación con Anuel AA, ya recuperó la figura que tenía antes del embarazo. Aunque no ha revelado su secreto de belleza, la influencer muestra que seguirá luciendo prendas en tendencia y arriesgadas con las que deje ver su estilo y su silueta, pues una de las celebridades que se caracteriza por usar cualquier tipo de atuendo.

En tanto, Yailín sigue recibiendo varios ataques por la relación que tuvo con Anuel AA, pues a pesar de que ya terminó con él, se pueden leer que le recuerdan al rapero y también a Karol G. "Anuel te puso bien alante tienes que darle demasiada de muchas gracias a él", "Karol es mejor digan lo que digan" y "LA ODI-AN pero no salen de su perfil las tiene a todas comentando pendiente a sus pasos", son algunos de los mensajes que se pueden leer en su publicación de Instagram que alcanzó los 826 mil "likes".