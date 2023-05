La Sirenita | Halle Bailey responde a los ataques racistas: "Estoy honrada en ser una mujer negra en un papel importante"

Esta semana se estrena el live action de "La Sirenita", película que fue duramente criticada debido a los comentarios hacia la protagonista Halle Bailey, quien incluso recibió varios ataques racistas por no ser igual a la princesa de la caricatura. Recientemente, la actriz habló al respecto y respondió a estas opiniones de "hate", pues aseguró que está honrada en ser una mujer afrodescendiente que tiene un papel así de importante.

Así contesta Halle Bailey a las críticas por "La Sirenita"

La también cantante de 23 años dio una entrevista para la agencia de noticia Europa Press en la que expresó su sentir tras los diferentes comentarios que le han llegado sobre su interpretación de "Ariel" en la nueva película de Disney. La artista aseguró que aprecia que la hayan elegido para hacer este papel: "Me siento muy honrada de ser una mujer negra y tener este papel tan grande para nosotros", destacó Bailey, quien también habló de la importancia que es la representación.

IG @hallebailey

"Es muy bonito poder ver las reacciones de los niños y niñas, de los bebés, diciendo: 'Wow, se parece a mí. Tenemos la misma piel, el mismo pelo...'. El vernos representados es algo que causa mucho impacto en nosotros cuando somos niños. (...) Es realmente valioso, nos aporta a nuestro espíritu, nuestra confianza y nuestra autoestima. Así que me siento muy honrada de poder estar en esta posición", resaltó la originaria de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos.

Asimismo, la actriz indicó que se esperaba varias de las críticas, así que las supo afrontar al rodearse de sus seres queridos y también al ver la reacción de las niñas afrodescendientes que se reflejaban en esta nueva imagen de "La Sirenita". "Me lo esperaba. Pero creo que me mantuve fuerte rodeándome de mis seres queridos y de las personas que me levantan y son buenas conmigo. Y te enfocas en lo positivo. Veía esos videos preciosos de niños y niñas pequeñas".

Halle Bailey contó que ver los clips de las niñas emocionadas al ver los trailers de la nueva película de Disney le hizo recordar que su objetivo va más allá de sólo ser la protagonista de la cinta. "Eso es lo que te recuerda que hay un propósito mayor y que la razón por la que estamos haciendo esto es más grande que todos nosotros", sentenció la celebridad que recibió diferentes críticas después de que fuera confirmada como "Ariel", pues no era parecida al dibujo que se lanzó en 1989.

IG @hallebailey

