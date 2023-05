Halle Bailey se molestó con el comentario de Patricio Borghetti en VLA

La protagonista de "La Sirenita", Halle Bailey sí se molestó tras el comentario calificado como "racista" de Patricio Borghetti durante una entrevista en Venga la Alegría, así lo reveló un medio de circulación nacional. Los usuarios de redes sociales habían advertido que la joven cantante y actriz había tenido una reacción de incomodidad, sin embargo, el conductor del matutino se defendió y aseguró que ella había tomado muy bien sus palabras.

La semana pasada, Bailey, de 23 años, visitó México como parte de la promoción de la nueva película de Disney "La Sirenita", la cual ha dado mucho de qué hablar debido a que la actriz recibió duras críticas desde que fue elegida como "Ariel". Durante su estancia en el país, fue a programas como Sale el Sol, Ventaneando y el matutino de Tv Azteca, en donde a pesar de haber sido recibida de muy buena manera, tuvo una mala experiencia tras el comentario del presentador argentino.

"La Sirenita" sí se molestó con Patricio Borghetti

Desde que se dieron a conocer las declaraciones de "Pato" Borghetti, muchos usuarios de redes sociales le recalcaron que sus palabras eran racistas, sin embargo, el conductor y también cantante se defendió asegurando que hizo aquel comentario con amor y que la actriz lo había recibido con cariño, por lo que culpó a los internautas de querer transformar el sentido de su conversación. No obstante, ahora se sabe que Halle no recibió bien la acción del presentador originario de Argentina.

De acuerdo a un diario de circulación nacional, Halle Bailey se quejó con los ejecutivos de Disney tras la serie de entrevistas que le hicieron en México, ya que consideró que las personas que estuvieron a cargo de ellas no estaban capacitadas para conversar al respecto de su participación en la película. Según El Universal, la artista destacó que "no se le volviera a exponer a este tipo de situaciones, junto a personal que no estuviera lo suficientemente preparado”.

Y es que durante la alfombra roja de la cinta, Halle se mostró muy cercana al público y disfrutó de su estancia en el país, así lo comprobó en sus redes sociales. Lamentablemente, su experiencia no fue totalmente grata debido a que acudió a los programas de espectáculos en donde le hicieron en repetidas ocasiones comentarios sobre la polémica que desató que fuera elegida al ser afrodescendiente, sobre todo en la entrevista de Venga la Alegría, programa en el que se hizo una referencia directa a su color de piel.

“Esta no es una pregunta, es algo que te quiero compartir, te lo prometo, nadie de los que estábamos en esa sala ayer estábamos viendo el color de tu piel, todos, incluida mi mujer y mis hijos, estábamos perdidos en tus ojos, todos”, señaló Patricio Borghetti durante la conversación en el matutino de Tv Azteca, comentario que aparentemente le desagradó a la cantante y actriz, que ahora es conocida como "La Sirenita".

