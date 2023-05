VIDEO | Jungkook de BTS revela el único motivo por el cuál dejaría a su novia

Jungkook de BTS, quien es conocido por ser el miembro más joven de la agrupación de K-Pop, ha sido relacionado con varias chicas de la industria del entretenimiento, pero hasta el día de hoy no se ha confirmado que tenga novia. Sin embargo, su supuesta relación con la actriz Lee Yoo Bi ha sido una de las que más ha causado polémica, pues ella es 7 años mayor que él.

Aunque el "Golden Maknae" tiene 25 años, su edad nunca ha sido un impedimento para sentirse atraído por las mujeres mayores, pues desde que era joven confesó que su mujer ideal es alguien como la cantante y actriz IU, por lo que los años no influyen en que termine sus relaciones amorosas. De hecho, una vez confesó cuál sería el único motivo por el cuál dejaría a la chica que ama.

¿Cuál es único motivo por el cuál Jungkook de BTS dejaría a su novia?

Durante un episodio de BTS America Hustle Life, Jungkook de BTS mencionó que cuando era pequeño tenía una novia de su edad, pero como eran solamente unos niños no eran oficiales. Pese a esto, el maknae decidió terminar su supuesto noviazgo porque no le gustaba mucho conocer gente y salir.

"Cuando era niño estaba en una relación, pero no realmente en una real. Los niños de primaria salen entre sí, ¿verdad? Los pequeños sólo dicen que están saliendo, pero realmente a mí no me gusta conocer a otras personas y tampoco me gusta salir. Así que no tuve novia durante más de 200 días", reveló el maknae. Desde aquel noviazgo, aseguró no ha podido mantener una relación verdadera o conocer el amor, ya que prefiere estar con las personas que ya conoce.

¿Lee Yoo Bi es la novia de Jungkook de BTS?

Con dicha revelación, los fans de la boyband consideran que Jungkook de BTS es una persona seria que prefiere estar en casa descansando o viendo la televisión. De hecho, en los últimos días el cantante de "Euphoria" ha mencionado que desde que BTS se tomó un tiempo él ha estado dentro de su domicilio viendo series o películas en Netflix.

Asimismo, dijo que le gusta pedir comida a domicilio y rara vez ocupa su tiempo en trabajar. A pesar de esto, hace unos días se informó que su debut en solitario está cada vez más cerca y este podría suceder en los próximos meses.

(Créditos: Hybe)

