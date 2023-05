Ludwika Paleta confirma que después de los 40 años se puede lucir increíble en falda de tul

Ludwika Paleta es sin duda una de las artistas favoritas en las redes sociales, sobre todo de Instagram, plataforma en la que cuenta con millones de seguidores con quienes recientemente compartió una serie de fotografías desde el Ballon Museum en Madrid, España, luciéndose con un look casual con el que confirmó que después de los 40 años se puede lucir increíble en falda de tul.

La guapa actriz, de 44 años, es una de las guapas artistas que desafía las reglas de moda, pues aunque algunas diseñadoras como Carolina Herrera asegura que después de los 40 no se debería usar trajes de baño de dos piezas, la rubia de ojos claros lo hace de la mejor forma y cautiva a sus millones de seguidores en las redes sociales con sus atuendos perfectos para un día de playa.

Ludwika Paleta conquista en falda de tul

En su cuenta oficial de la plataforma de Meta, donde la siguen 4.5 millones de fanáticos, Ludwika publicó una serie de postales que fueron captadas desde un divertido museo localizado en Madrid, imágenes con las que robó miradas y se confirmó como una amante de la moda y las tendencias de temporada, pues su atuendo es perfecto para los días de calor de la primavera y el verano.

Ludwika conquista desde el Balloon Museum. Foto: IG @ludwika_paleta

En las imágenes que Paleta compartió con sus millones de fans en la popular plataforma de Meta se le ve luciendo un look relajado y casual, pues se le observa vistiendo una coqueta falda de tul rosa que combinó con una camiseta blanca sin mangas y tenis, logrando un outfit que hizo destacar su estilo y belleza, demostrando que sin importar la edad se puede lucir perfecta y a la moda.

"#balloonmuseum", fue el hashtag que utilizó la actriz para acompañar las imágenes en la que confirma su belleza, publicación que recibió 125 mil "me gusta" y cientos de comentarios con palabras como: "Con estas fotos vuelves a ser una niña", "Que buenas fotos!!! Me encanta! Parece que tienes 15 años", "Me encantó la falda!", "eres una mujer perfecta! te admiro demasiado" y "Ameeee tu outfit pareces de 20!!!", entre otros.

La protagonista de la serie "Madre sólo hay una" y la película "Guerra de Likes", mostró uno de los mejores estilos para llevar en un día de paseo y diversión, y confirmó que después de los 40 años se puede lucir increíble en falda de tul, pues combinó la pieza de color rosa palo con detalles dorados, con una camiseta sin mangas y tenis de suela plana, logrando además rejuvenecer, como se lo hicieron saber sus fanáticos en los comentarios.

Foto: IG @ludwika_paleta

La también estrella de telenovelas y películas lleva años imponiendo estilo con su forma de vestir, pues se muestra elegante, juvenil y sofisticada, ideal para mujeres que como ella pasan de los 40 años, como lo confirma con cada uno de los looks que presume en sus redes sociales, con los que da cátedra de moda y presume al máximo su hermosura.

Ludwika Paleta es originaria de Polonia y desde muy pequeña llegó a nuestro país junto a sus padres y su hermana, Dominika, que también es actriz y roba miradas con su bello rostro. La actriz de "Guerra de Likes" hizo su debut en televisión hace más de 30 años en la telenovela infantil "Carrusel", y desde ese momento se colocó en el gusto del público, siendo ahora una de las consentidas.

Foto: IG @ludwika_paleta

