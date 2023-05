Le ganó a Thalía: Valentina Quirós presumió la cintura más estrecha y se llevó todas las miradas

Tiempo atrás, Valentina Quirós rompió el silencio y por fin confirmó que tuvo una relación con Santa Fe Klan, sin embargo, confesó que terminó con el rapero después de que éste se besara con la modelo Karely Ruiz. La influencer destacó que ella no tuvo conocimiento de esta ruptura hasta que vio las imágenes en las que el artista estaba con la creadora de contenido para adultos.

Valentina Quirós indicó a sus miles de seguidores que no había roto con el cantante cuando se besó con su colega. "Jamás terminamos, yo me di cuenta que terminamos por eso (el beso), jamás me di cuenta", mencionó, tomando las cosas con buen sentido del humor, ya que dijo que no le duele, pero sí se mostró desconcertada debido a cómo sucedió todo.

Valentina Quirós posando. Fuente: Instagram

Mientras supera su separación, Quirós, que cuenta en Instagram con más de 156 mil seguidores sube posteos que ayudan a encender las alarmas para avisar que es una de las jóvenes más bellas del mundo de la virtualidad. Recientemente apareció y enloqueció a todos.

Con una cintura de avispa, Valentina Quirós, paralizó la web

Valentina Quirós ha aprovechado su popularidad para mostrar que podría convertirse en la próxima influencer de moda y estilo de vida, pues constantemente sube contenido a sus cuentas de TikTok e Instagram, donde no deja de subir en seguidores que se enamoran de ella a menudo.

Valentina Quirós posando. Fuente: Instagram

Valentina, que nació en Guadalajara y tiene 25 años de edad, se filmó de frente al espejo, mientras admite los talles de sus prendas mientras se las prueba. En uno de sus audios comparó su cintura con el tamaño de un celular por lo pequeña que es y para que no se trate de una falacia, se colocó su smarphone pegado al cuerpo para comprobar su teoría.

SIGUE LEYENDO:

Valentina Quirós confiesa que por el beso con Karely Ruiz terminó con Santa Fe Klan

Valentina Quirós: 3 fotos que demuestran cómo disfruta de su soltería