El vestido negro rasgado con el que Kristal Silva conquistó VLA

La conductora de Venga la Alegría, Kristal Silva, volvió a comprobar que es una de las mejores vestidas de la pantalla chica, pues este martes se lució con un moderno vestido negro que llamaba la atención debido a su diseño rasgado, con el cual resaltó su figura. La presentadora conquistó a los televidentes y a sus seguidores de redes sociales, en donde replicó su atuendo llevándose varios comentarios halagadores y cientos de "likes".

Kristal Silva presume vestido rasgado

Este 30 de mayo, Silva apareció ante la pantalla presumiendo un look juvenil e innovador, ya que tenía un diseño fuera de serie, debido a que se trataba de un vestido corto que tenía una falda rasgada. El largo de la pieza de color negro llegaba hasta los muslos, sin embargo, parecía ser más extensa gracias a sus flecos gruesos que le daban mayor volumen y dinamismo a la prenda que sin duda alguna robó miradas.

Kristal Silva lució un vestido negro rasgado Foto: Captura de pantalla

En la parte de arriba el vestido tenía un corte halter, un estilo que al parecer es uno de los favoritos de la presentadora de televisión. Para darle el toque llamativo, el diseño poseía en el área de los brazos la misma tela rasgada, que hizo que el look fuera completo y moderno. Debido a que la prenda era entallada, Krstal dejó ver su silueta esbelta y curvilínea, pero además demostró como hacer que una pieza negra bastante formal, sea innovadora agregándole este tipo de cortes.

En tanto, para que no fuera un look monocromático, la también modelo le dio un toque de color llevando unas sandalias con tacón en azul marino, tono que replicó en su maquillaje, puesto que esta vez se decidió por un make up bastante cargado en el que predominaron las tonalidades azules y negras, las cuales llevó con sobras de brillos para darle más luz al área y hacer que sus ojos claros resaltaran aún más.

Fue la cuenta de Instagram de Venga la Alegría la que compartió la imagen de la modelo, de 31 años, quien inmediatamente recibió varios comentarios positivos. "Preciosa kristal", "Mi Conductora favorita @kristalsilva_ simplemente hermosa espectacular luciendo divina mi kris", "@kristalsilva_ es todo lo que esta bien" y "Las más hermosas y excelentes conductoras @kristalsilva_ y @tabatajaliloficial", se pueden leer entre los mensajes.

La conductora de VLA se luce como las mejores vestidas IG @vengalaalegria

Kristal Silva es una de las conductoras favoritas del matutino de Tv Azteca, sin embargo, los fanáticos se encuentran preocupados debido a los recientes cambios, puesto que hace unas horas Anette Cuburu confirmó su salida de la emisión. Esta noticia pone en duda si habrá más despidos dentro del programa, que desde hace algunos meses se rumora que terminará a causa de que los ejecutivos estarían pensando en otro formato.