“Vulgar”: así suena la nueva canción de Madonna con Sam Smith

La cantante estadounidense Madonna, mejor conocida como "La Reina del Pop", planea lanzar una nueva canción titulada "Vulgar" junto a su amigo y colega Sam Smith. De acuerdo con fuentes cercanas, este nuevo sencillo podría estrenarse en junio con motivo del mes del LGBTQ+.

¿Qué se sabe de la nueva canción de Madonna con Sam Smith?

Hasta el momento, se ha revelado que la nueva canción de Madonna tendrá influencias de House y sonidos de los 90's, pero se desconoce la fecha exacta de su estreno, aunque es un hecho que será muy pronto. Además, en redes sociales, se especula que la colaboración de S&M, como se hace llamar el duo, se titule "Vulgar", pues en sus historias de Instagram de Madonna mencionó la palabra.

"¿Soy vulgar?", cuestionó la artista estadounidense a sus seguidores al compartir una foto de sus glúteos en redes sociales. Por su parte, Sam Smith compartió el post y el cantante canadiense The Weekend hizo lo mismo, lo que provocó mayor emoción en los fans de Madonna.

(Créditos: Instagram / @madonna)

Madonna también colaborará con Christine and The Queens y The Weeknd

Además de trabajar con Sam Smith, "La Reina del Pop" planea estrenar dos canciones nuevas junto a Christine and The Queens y The Weeknd. Ambas, podrían estrenarse en junio con motivo del mes del orgullo LGBTQ+, pues la cantante estadounidense siempre ha mostrado su apoyo a la diversidad sexual. Sin embargo, aún no hay fecha exacta, por lo que habrá que esperar más detalles.

Cabe señalar que, "Vulgar" sería la primera canción de la cantante estadounidense junto a Sam Smith, por lo que los fans de ambos artistas se encuentran muy emocionados de escuchar la versión completa. "Ya huele al mes del Orgullo Gay con los anuncios de Madonna", "Se viene arte con Madonna y Sam" y "2 reinotas cantando", fueron algunas de las reacciones en Twitter.

(Créditos: Instagram / @madonna)

PAL