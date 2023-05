Hermano de Ginny Hoffman abusó de su hija y la actriz lo defendió, confiesa su sobrina Daffne

Después de que se lanzara contra su tía Ginny Hoffman, Daffne volvió a aparecer ante los medios de comunicación para explicar que si ahora está alzando la voz para revelar la actitud de su tía, es debido a que hace algunos años el hermano de la actriz abusó de ella y la celebridad lo defendió. La joven madre dio su testimonio y destacó que sus comentarios no son para desacreditar las acusaciones de su prima Alexa, sino para dar a conocer cómo se maneja la familia.

Daff Hoffman habla de su caso de abuso sexual por parte del hermano de Ginny

La mañana de este 30 de mayo, Daffne Hoffman ofreció una entrevista para "Sale el Sol" en la que habló sobre su caso, en el que destacó que presuntamente vivió violencia sexual, física y psicológica por parte de su padre David "N", quien es hermano de la ex integrante de "Chiquilladas". Indicó que fue "manipulada" por su familia para que no hablara al respecto y así no afectar a la dinastía, que, manifestó, siempre se ha cubierto.

"Fui una niña que vivió violencia, no solamente sexual, sino también emocional y física, por parte de mi papá, el cual fue una situación muy difícil para mí el crecer así. Y por más que yo busqué la protección de mi familia siendo una niña, una adolescente, siempre sus consejos fueron 'no hables, no comentes nada, vas a meter a tu papá en problemas, quién va a cuidar a tu mamá' y fue la forma en la que me manipularon, en decir lo que ellas querían decir para no afectar a nadie de la familia", sentenció Daff.

En tanto, dijo que en ese momento era muy cercana a su tía, quien se unió a sus otros familiares para que ella guardara silencio sobre el abuso que cometió su padre: "Ginny en ese entonces era mi tía más cercana a la que yo admiraba y yo quería mucho". Asimismo, Daffne destacó que desde el primer momento ha estado en desacuerdo en cómo la actriz, de 49 años está llevando el caso de su hija Alexa.

"Si tu hija viene y te dice que está pasando algún tema, con cualquiera que esté pasando, sea su papá, sea un primo, sea un tío, sea un maestro, quien sea; (si te dice) que está viviendo algo, cómo puedes callarlo y justificarlo con que tu hija no está lista para dar ese paso. Nadie está listo para enterarnos que alguien qué amos está viviendo una situación así, ni estamos listos para vivirlo (...) No esperar a que tus hijos se defiendan por sí mismos, es hacerlo tú. No es esperar años y después ir a una revista y hablar sobre un tema tan delicado", indicó la integrante de la dinastía.

IG @daffhoffman

Envía mensaje a su prima Alexa Hoffman

A pesar de que no está de acuerdo en cómo se está llevando el caso y que ha visto algunas inconsistencias en las declaraciones de su tía Ginny, Daffne no desacreditó las acusaciones de su prima Alexa Hoffman, ya que reiteró que es algo muy complicado; por el contrario le ofreció su ayuda "si algo más" está pasando y le recordó que también su hermana Daniela, que está defendiendo a su papá Hector Parra, también la podría apoyar.

Al preguntarle si cree que el actor que fue sentenciado a más de 10 años de cárcel es inocente, Daffne Hoffman se limitó a decir: “Yo no sé si sea inocente o no, porque es algo muy delicado que yo no puedo afirmar. Lo que sí puedo decirles es que Alexa tiene a su hermana, me tiene a mí y si algo le está pasando ella puede contar con nosotros", aseguró, y agregó: "Quiero que Alexa entienda que no va a ser traición”, reiteró la sobrina de Ginny, quien asegura que la familia suele meter ideas.

Daff le ofreció su ayuda a Alexa Hoffman Foto: Cuartoscuro

SIGUE LEYENDO:

Héctor Parra envía comunicado desde la cárcel, luego de ser sentenciado a más de 10 años de prisión: "Soy libre de corazón y espíritu"