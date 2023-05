Conoce el modo Karol G de WhatsApp y como activarlo

Karol G no deja de facturar y se mete de lleno en el mundo de las app. Es que no hay dudas que la colombiana es la mujer de momento (por más que algunos digan que es Shakira) y las empresas se le arroman que todos puedan sacar una tajada de dinero y porque no, seguir haciéndose muchos más famosos.

WhatsApp se ha convertido en la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo, debido a sus herramientas que permiten una comunicación directa, así como por las constantes actualizaciones para mejorar este objetivo. Sus nuevas funciones permiten que la plataforma active opciones que pueden ser catalogadas como curiosas.

Karol G. Fuente: Instagram @karolg

La mensajera WhatsApp se mete de lleno con “La Bichota”

A través de esta herramienta de mensajería que tiene Meta, le permite a los usuarios ajustar la app con sus gustos y hobbies, por medio de unas configuraciones de apariencia de la aplicación de mensajería instantánea. En ese orden de ideas, los fanáticos de Karol G, podrán activar el modo de la reguetonera.

Para que en tu WhatsApp puedas lograr que se ponga el modo “La Bichota”, se debe llevar a cabo los siguientes pasos: en primer lugar va a descargar “Nova Launcher”. Acto seguido, mantener presionado el ícono de WhatsApp en la pantalla de inicio. Colocar una imagen de Karol G o cualquiera que haga referencia a la cantante.

Karol G. Fuente: Instagram @karolg

Para finalizar el proceso del modo Karol G, deberás ingresar a WhatsApp y dirigirse al apartado de configuraciones. Establecer el fondo de pantalla de los chats con una imagen de WhatsApp. Luego, en la configuración del teclado agregar una imagen de ‘La Bichota’ para reforzar el modo Karol G y listo.

