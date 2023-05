Ángela Aguilar le dedica emotivo mensaje a Cristian Nodal y hace reaccionar a Cazzu

Ángela Aguilar utilizó su perfil oficial de Instagram para dedicarle unas emotivas palabras a Cristian Nodal en las que le espresó su cariño y su agradecimiento por haberla invitado al concierto que ofreció en la Ciudad de México el pasado fin de semana y de manera inesperada, Cazzu reaccionó a la publicación de “La Princesa del Regional Mexicano” dejando ver cómo es la relación entre ambas.

Como se dijo antes, fue a través de la concurrida aplicación de la camarita donde Ángela Aguilar realizó la publicación en cuestión, la cual, estuvo conformada por un par de fotografías que fueron capturadas en el concierto que el sonorense ofreció en el Foro Sol de la Ciudad de México el pasado fin de semana y en una de ellas aparecieron cantando mientras que en la segunda se dejaron ver abrazados en pleno escenario y en adición a ello la hija menor de Pepe Aguilar escribió un breve texto dedicado al intérprete de “Cazzualidades” y “Botella tras botellas”.

“Qué lindo presenciar tu felicidad y tus logros. Después de tres años… lo logramos. Gracias” fue el texto que escribió Ángela Aguilar y no pasó mucho tiempo para que obtuviera una respuesta de Cristian Nodal, quien escribió: “Te quiero Ángela, muchísimas gracias por hacer más increíble esa noche inolvidable, es un honor compartir el escenario contigo”.

Ante el intercambio de mensajes entre ambas celebridades, Cazzu no pudo evitar intervenir en la conversación y aunque no escribió ni una sola palabra dejó ver que no le incomoda la buena relación que tiene el padre de su futura hija con “La Princesa del Regional Mexicano” pues puso múltiples emojis de corazón y la hija de Pepe Aguilar le contestó con un “Te quiero” y también colocó imágenes de corazones, por lo que quedó claro que no hay ningún tipo de rivalidad entre ambas.

Cabe mencionar que, el hecho de que Ángela Aguilar y Cazzu se lleven tan bien resultó un tanto sorpresivo para muchos internautas debido a que cuando Cristian Nodal estuvo de romance con Belinda se vio obligado a alejarse de “La Princesa del Regional Mexicano” pues se dijo que su exprometida le había prohibido hablarle a la cantante con quien interpreta el éxito llamado “Dime cómo quieres”, no obstante, tras su "reencuentro" en el escenario, el sonorense presumió que volvió a seguir a la nieta de Flor Silestre y Antonio Aguilar e todoas las plataformas digitales.

Por otra parte, Ángela Aguilar y Cristian Nodal han sido vinculados de forma sentimental en más de una ocasión, sin embargo, ambos cantantes han negado estas versiones de forma rotunda y han aclarado que la única relación que existe entre ambos es una estrecha amistad, así como una mutuá y profunda admiración profesional.