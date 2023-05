VIDEO: Luis de Llano reaparece ante la prensa y así fue el caótico momento

Luego de que hace unos días se diera a conocer la sentencia que se le impuso a Luis de Llano tras las acusaciones de la cantante Sasha Sokol, el productor reapareció ante la prensa en la entrega de los "Premios Patria 2023" que se realizaron la noche de este viernes en Polanco, momento que se volvió caótico pues los reporteros lo cuestionaron acerca de la resolución, sin embargo, se negó a hablar del tema.

El pasado 10 de mayo Sokol informó a través de sus redes sociales que el productor fue condenado por daño moral con una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La cantante reveló que esto ocurrió gracias a las pruebas que acreditaron la relación que tuvieron cuando ella tenía 14 años, lo que resultaba en "ilícita y asimétrica" por la diferencia de edad.

Foto: IG @sashasokolova

"El día de hoy Luis de Llano fue condenado por daño moral al violentar mi dignidad, integridad física, intimidad y honor, mediante sentencia dictada por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Con las pruebas y testigos se acreditó que la relación iniciada por él, cuando yo tenía 14 años, fue ilícita y asimétrica por la diferencia de edad y el rol jerárquico que ejercía", escribió la exTimbiriche.

Luis de Llano vive caótico momento

La resolución a favor de Sasha determina que él cumpla con tres principales obligaciones: pagar una indemnización por daño moral; no volver hablar de ella; y, pedir una disculpa pública, por lo que De Llano fue cuestionado por la prensa en su reaparición, lo que creó un momento caótico, tanto para los medios como para el productor, quien pidió que se organizaran para no provocar algún accidente.

En sus declaraciones, se centró en su carrera, pues dijo que actualmente está escribiendo y tiene en puerta un nuevo programa. Y con respecto al caso de Sokol explico: "De lo otro, perdón, mis abogados están llevando todo". También se le preguntó acerca de una supuesta apelación a la sentencia, y sólo dijo que no tenía comentarios, sin embargo, agradeció el apoyo que la prensa le ha dado.

Luego de la resolución, se dijo que el productor no estaría dispuesto a acatarla e incluso se dijo que podría “apelar” dicha determinación legal. El programa de espectáculos "Chisme No Like" compartió una conversación que, presuntamente, sostuvieron con Luis de Llano, en la cual el productor asegura que la exintegrante de Timbiriche "no está respetando" un contrato de confidencialidad que fue firmado por ambos.

Finalmente, comentó que estaba muy contento por la noche de entrega de premios, en la que se iba a encontrar nos amigos que no había visto en mucho tiempo, pero se negó a dar un mensaje para Sasha Sokol, momento en el que comenzó a caminar al interior del recinto, volviendo a crear un caos entre cámaras y micrófonos que lo seguían.