Toma aire antes de conocer el motivo por el que La “Peliteñida” de “Yo soy Betty, la fea” no puede decir sus frases

“Yo soy Betty, la fea” fue estrenada en 1999, y a día de hoy sigue siendo una de las telenovelas más populares y recordadas en todo el mundo hispano. Su fama es tal que a sus actores los fans les siguen pidiendo que recreen algunas de sus frases más icónicas ya que muchas de esas frases se popularizaron y pasaron a ser parte de la jerga global.

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez realizaron personajes centrales en la telenovela al punto que se popularizaron mucho más que la misma Betty. La actuación de la “Peliteñida” fue tan asombrosa que sus fans le sigue pidiendo que diga su frase de cabecera peor lamentablemente no lo podrá decir nunca.

¿Por qué la “Peliteñida” no puede decir sus frases?

Si hay una frase de “Yo soy, Betty la fea”, pues esa la decía sin dudas la “Peliteñida”. En una entrevista que le hicieron a la actriz, el conductor del programa lee el mensaje de un oyente en el que le pide que repita la maravillosa frase de su personaje, “Marce, la pobreza me está respirando en la nuca”, aprovechando su visita al espacio radiofónico.

Ante la consulta e insistencia, Lorna Cepeda respondió con sinceridad "¿Tú sabes cuál es el rollo? Que tiene derechos, no puedo representar la frase. No puedo volver a interpretar al personaje. Me encantaría pero no puedo", cuenta la actriz con el asombro de todos los que estaban escuchando.

En el caso del teatro, el canal de televisión original que creó “Yo soy Betty, la fea”, también tenía parte de los derechos de la obra teatral. "Yo ahorita me fui a Dancing with the Stars en Costa Rica y para la final ellos querían que bailara la milonga de Betty, y tuvieron que llamar desde el programa para pedir permiso", explica Lorna.

