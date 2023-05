Kuno Becker revela que Pedrito Sola fue testigo de cuando hacía fiestas: “me ponía hasta el queque”

Hace unos días, el actor Kuno Becker reveló lo que mucho se especuló durante años, que estuvo hundido en el mundo de las drogas al grado de que casi le cuesta la vida. Tras vivir momentos de angustia, ahora lo puede platicar sin problema al grado de revelar que su pareja se sorprendió de lo mucho que aguantó su cuerpo para no colapsar.

De igual forma, le dio a conocer al auditorio del programa Ventaneando que en aquellos años fue vecino de Pedrito Sola y que entonces hacía muchas fiestas que terminaban tarde y eran muy escandalosas. "Yo le entré bien chido. Yo cuando estaba hasta el queque, estaba hasta el queque. Entonces yo hacía unas fiestas de unos días, si no es que de una semanita, pero se ponían chidas. Entonces llegaban mis vecinos y me tocaban con miedo. Entonces yo no sé si se acuerde Pedrito de esas fiestas, pero espero que no", mencionó en entrevista.

Por su parte, el conductor y economista dijo que sí recuerda muy bien las fiestas que hacía Becker y que algunas llegaban a terminar hasta las 8 de la mañana. Aunque, eso sí, él se disculpó con todos los vecinos, relató.

Inicia en el minuto 22:49

Kuno Becker salió de las adicciones gracias a su mascota

Como ya lo había mencionado con antelación, Kuno Becker logró superar su problema con las adicciones gracias a la ayuda que le dio su mascota Martina. Explicó que todo comenzó cuando tenía 38 y estuvo "enfermo" durante 3 años donde en principio todo era diversión hasta que se sintió desolado y "cuando empecé a ver que la vida no tenía tanto sentido, pues mi perrita se me subía al pecho, me miraba los ojos...", mencionó.

A manera de honrar la ayuda que recibió el actor emprendió un negocio que consiste en una tienda virtual de productos para perros, las ganancias las donará a centros de rescate en México y Estados Unidos. Pero las cosas no quedarán hasta ahí, pues piensan apoyar a las personas que se han convertido en ángeles para los lomitos rescatados, maltratados y abandonados.

"A mi los animales me salvaron la vida y yo quiero regresarles un poquito de lo que a mí me dieron y me dieron una segunda oportunidad. O sea, porque tú puedes hacer 30 años de una carrera perfecta y si te equivocas una vez entonces ya eres un maldito, una escoria y entonces ya no sirves para nada. No me importa, está bien, no pasa nada. Mientras yo pueda, todos los días, vender una ching#$% con eso tengo la satisfacción de que estoy haciendo algo en mi vida que realmente vale la pena", declaró el originario de la Ciudad de México.