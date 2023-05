Kuno Becker confiesa que estuvo a punto de morir por las drogas: “Fue muy grave”

Kuno Becker ha reconocido en distintas ocasiones que hace algunos años atrás tuvo un fuerte problemas de adicciones, sin embargo, recientemente sorprendió a sus fans al revelar que su consumo de drogas casi lo hace perder la vida, por lo que el histrión no pudo contener el llanto y se mostró más que consternado y agradecido por tener una segunda oportunidad, además, por primera vez confesó qué fue lo que lo ayudó a superar este delicado momento en su vida.

Fue a través de una transmisión en vivo done Kuno Becker se sinceró sobre sus adicciones y lo primero que contó fue precisamente que su consumo de drogas lo puso al borde de la muerte, pues su salud se mermó a tal grado que no tenía la fuerza suficiente para poder levantarse de la cama, por lo que aseguró que su problema de drogas fue algo más que grave.

“Hace algunos años yo tuve una adicción es las drogas que ya lo he confeso algunas veces, pero cambió mi vida en muchas maneras porque de entrada casi me muero por esa adicción a las drogas, no fue una cosa ahí más o menos sino que fue una enfermedad bastante grave que tuve, llegué al punto en el que no me podía levantar de la cama por tanta debilidad y literalmente tenía una silla al lado para sostenerme y poderme levantar e ir al baño, me acuerdo el haberme visto al espejo y ver la muerte reflejada, sabía que en cualquier momento me podía morir”, comenzó Kuno Becker, quien agregó que tras este oscuro episodio decidió internarse en una clínica de rehabilitación.

En otro momento de su relato, Kuno Becker señaló que durante su proceso de rehabilitación su perrita Martina fue un elemento sumamente importante pues fue ella quien le dio la fuerza necesaria para poder salir adelante, por lo que en cuanto se recuperó buscó la forma de poder corresponderle y para ello comenzó ayudando a otros miembros de su especie que, como él, están en busca de una segunda oportunidad tras haber sufrido.

“Hubo un apoyo que me hizo tener esperanza, hubo un ser increíble que cada instante me apoyó que es mi perrita Martina y cuando ella se me acercaba me lamía la mano cada vez que se me subía en el pecho la verdad es que me hacía sentir que la vida tal vez, sí tenía sentido y yo he tratado de corresponderle a ella y a muchos animalitos porque tal vez me identifico con ellos porque yo también sufrí y tuve una segunda oportunidad”, mencionó Kuno Becker.

En la recta final de su relato, Kuno Becker señaló que la verdadera intención detrás su historia es la de mostrar cómo está aprovechando su segunda oportunidad y anunció el lanzamiento de una tienda online de artículos para mascotas, cuyas ganancias serán donadas a distintos albergues para poder brindarle nuevas oportunidades a gatos, perros y otros animales que se encuentren desamparados.

