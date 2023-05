Adriana Fonseca se roba todas las miradas en audaz bañador negro a sus 44 años

Adriana Fonseca causó impacto entre sus miles de admiradores en las redes sociales con una serie de fotos que fueron capturadas en el mar de Veracruz, su ciudad de natal. La actriz de cine y telenovelas se lució posando con un audaz bañador negro que destaca por su diseño con transparencias, con el que sin duda destacó su belleza y dejó claro que a sus 44 sigue luciendo cuerpazo de veinteañera y robando todas las miradas.

La guapa actriz desde muy joven mostró interés por el medio del espectáculo y destacó por su hermoso rostro, lo que la llevó a recibir galardones. En el año 1997 debutó como actriz en la telenovela "Pueblo chico, infierno grande", luego llegó la oportunidad de participar en "La usurpadora" para luego ser parte de "Amigos por siempre" en el 2000, melodrama del que fue despedida, pero que según ella misma ha declarado le dejó una gran lección.

Desde Veracruz, Adriana se luce en audaz bañador

Obtuvo su primer estelar en el 2001 en la miniserie "Mujer bonita", y desde esos años comenzó a forjar una exitosa carrera, sumando proyectos como la obra de teatro "Aventurera", una puesta en escena en la que no sólo demostró su talento en la actuación, también en el baile y canto con su interpretación de Elena Tejeros, presumiendo vestuarios llenos de brillo con los que destacó su silueta.

Adriana enamora en coqueto look desde Veracruz. Foto: IG @adrianafonsecaoficial

"La vida nop es sobre esperar a que pase la tormenta, sino sobre aprender a bailar bajo la lluvia. Life is not about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain. . . . . . #life #wednesdaywisdom #wednesday #cute #latina #fashion #veracruz #mermaid #thankful", fue la frase con la que Adriana compartió en su cuenta de Instagram la serie de fotos con las que conquistó las plataformas digitales.

La actriz sorprendió a sus fans al dejarse ver desde su bello puerto de Veracruz, luciendo un audaz bañador negro de dos piezas que llama la atención por su diseño de top asimétrico y su panty de tiras a los costados, con transparencias en ambas prendas y que Fonseca combinó con un delicado kimono de playa en tono rosa para darle ese toque chic y romántico al atuendo con el que robó todas las miradas.

La actriz se lució arriesgada y presumió cuerpazo. Foto: IG @adrianafonsecaoficial

En 2003 obtuvo el papel de villana en "Mariana de la noche" y dos años después interpretó a Sandra en "Contra viento y marea", donde compartió junto con Azela Robinson, Marlene Favela y Sebastián Rulli. En el 2007 protagonizó en Miami "Bajo las riendas del amor", al lado de Gabriel Soto, Adamari López y Toño Mauri. En cine se le recuerda por su papel de Laura Avellaneda en "La tregua".

El 2012 regreso a la televisión protagonizando "Corazón valiente", de la cadena Telemundo. Otros proyectos en los que ha destacado en la pantalla chica son "Rosalinda", junto a Thalía, y "Mi fortuna es amarte". También ha sido parte del elenco de series como: "Bailando por un sueño", "Tiempo final", "Mujeres asesinas" y "Cecilia, prohibida".