Martha Higareda sin filtros: las fotos en look mini que la hicieron ganar miles de "likes"

Martha Higareda ha dado mucho de qué hablar y se ha convertido en el blanco de los memes en las redes sociales, esto debido a las "anécdotas" que ha contado y que los usuarios de redes han calificado como mentiras. Sin embargo, la bella tabasqueña sigue siendo muy activa en sus redes, y fue en Instagram donde compartió fotos sin filtro que la hicieron ganar miles de "likes" con un look de mini top y cómodos pantalones.

La estrella de cine, de 39 años, que lleva mucho tiempo viviendo en Estados Unidos donde ha grabado películas y series, sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de fotografías en las que se dejó ver con un atuendo coqueto y juvenil, instantáneas con las que confirma que no sólo es una de las más hermosas del espectáculo, también tiene el mejor estilo y no necesita de maquillaje para resaltar su belleza.

Martha Higareda comparte sus mejores fotos

La también locutora compartió en la popular plataforma de Meta una serie de imágenes con las que dejó boquiabiertos a sus fans, pues Higareda se lució presumiendo su curvilínea silueta con un look mini con el que dejó ver su pequeña cintura, coronándose como una de las reinas de estilo de la farándula, pues sin duda la tabasqueña ha sabido colocarse como un referente de moda con sus outfits de verano.

Martha enamoró en mini top rojo. Foto: IG @marthahigareda

"Los quiero ! Y les deseo que tengan un día lleno de bendiciones o de reflexión o de aventura o de todo junto ! Por cierto que el pollo que estoy cargando es Kentucky de Fuga de Reinas. Los que ya vieron la película saben quien es :)", escribió Higareda para compartir las fotos con las que en sólo unas horas ya superó los 155 mil "likes", sin embargo, los fans no la perdonan y le volvieron a recordar sus "anécdotas".

La publicación con varias postales la hizo recibir también cientos de comentarios, muchos de ellos positivos en los que reconocen que es una mujer muy hermosa, sin embargo, también los haters se hicieron presentes, aunque la actriz ha mostrado que toma de la mejor manera sus polémicas, pues hasta ha compartido algunos de los memes, y el corrido que hicieron de ella.

La actriz impone estilo para el verano. Foto: IG @marthahigareda

Martha Elba Higareda Cervantes, nombre real de la actriz originaria de Tabasco, es una de las celebridades mexicanas que decidió probar suerte en el cine de Hollywood, teniendo ya importantes participaciones, con películas como "Lies in Plain Sight" y "McFarland, USA", también en algunas series entre las que destacan: "Steven Universe", "Altered Carbon" y "Queen of the South".

Higareda es una de las artistas consentidas del medio del espectáculo en México, pues ganó fama desde que era una adolescente con su participación en exitosas cintas, siendo "Amarte Duele" una de las más recordadas por su público. Ahora, después de 20 años, sigue conquistando con su belleza, sobre todo cuando se trata de looks reveladores y arriesgados como los que presume en su cuenta de Instagram.