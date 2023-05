Maribel Guardia y Victoria Ruffo se reencuentran tras la muerte de Julián Figueroa

Maribel Guardia está siendo arropada por sus fanáticos y amigos después de la muerte de su hijo Julián Figueroa. Una de las personalidades con las que se reencontró recientemente fue con Victoria Ruffo, de la que es muy cercana y con la que tiene varios años de relación. Aparentemente, las artistas no habían podido estar juntas tras el lamentable sucedo, por lo que la protagonista de "La Madrastra" no había reconfortado a su compañera.

Hace un par de días, la actriz, de 63 años, compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a su gran amiga, con la que también ha trabajado en telenovelas como "Corona de Lágrimas". Guardia mostró lo mucho que aprecia a Ruffo, pues aseguró que es una hermana para ella, palabras que conmovieron a algunos de sus más de 9 millones de seguidores, que además de dejar su "like", también le escribieron algunos comentarios de cariño.

Maribel Guardia y Victoria Ruffo se reencuentran

La protagonista de "Tú y yo" publicó en la plataforma de Meta una fotografía de la convivencia con Victoria Ruffo. En la imagen colocó la descripción: "Las amigas son hermanas que la vida te regala, te quiero @victoriaruffo Dulces sueños y bendiciones para todos", dejando claro que la visita de la actriz la puso contenta durante estos días difíciles, pues se cumplió un mes de la muerte de su único hijo Julián Figueroa, quien perdió la vida el pasado 9 de abril.

Maribel Guardia y Victoria Ruffo se reencuentran Foto: Captura de pantalla

En tanto, Victoria Ruffo contestó "Te adoro muñequita!", respondiendo así a la muestra de cariño por parte de su amiga, pues hay que recordar que las celebridades se conocen desde hace varios años, por lo que son muy cercanas. Las actrices han dejado ver muchas veces su buena relación, y como ejemplo están sus videos que grabaron para TikTok, los cuales se mostraron muy divertidas, así que se volvieron virales encantado a sus millones de fans.

Tras la sorpresivamente muerte del cantante, de 27 años, una de las grandes ausentes en el velorio privado fue Victoria Ruffo, quien conocía al también hijo de Joan Sebastian desde que era niño. En su momento, la protagonista de "Simplemente María" explicó que no pudo estar con su amiga debido a que no se encontraba en México, pero indicó que estaba en shock: "La verdad es algo que no se puede uno imaginar, el dolor que debe estar sufriendo Maribel, me gustaría poder estar ahí y poder abrazarla, confortarla, es una desgraciada terrible y espero que encuentre paz, estoy como en shock".

En una entrevista para el programa Hoy la actriz recordó a Julián Figueroa: "Un chavo muy vivo, inteligente, creativo, lo recuerdo como el amor de la vida de Maribel, es amigo de José Eduardo. Es un muchacho divino con todo por delante. Impresionante, es una verdadera desgracia”; reconoció la actriz, de 60 años, quien en estos momentos vuelve a reencontrarse con su gran amiga para apoyarla en este proceso de duelo.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: así fue el emotivo regreso de Maribel Guardia a los escenarios tras la muerte de Julián Figueroa