Karol G habló sobre su ruptura con Anuel AA y un detalle llamó la atención de todos

Carolina Giraldo Navarro, conocida artísticamente como Karol G, se encuentra atravesando un gran año tras el lanzamiento de su último disco “Mañana será bonito”. La artista colombiana es una de las más carismáticas del ambiente y tiene a su público entusiasmado con sus nuevas canciones y presentaciones por confirmar.

La cantante nacida en Medellín tiene más de 63,1 millones de seguidores en sus redes sociales y es en este mundo virtual en donde comparte todo lo referido a su vida profesional. Karol G ha roto todos los esquemas y es una de las celebridades más convocantes de los últimos tiempos.

Karol G habló sobre su ruptura con Anuel AA

El presente de Karol G la ha llevado a ser la elegida para ser la tapa de junio de la revista “Elle”. En esta edición, la intérprete de “Tusa” brindó una entrevista en donde hizo un repaso de su vida artística y lo que significa para ella su nuevo material discográfico, en alusión a su ruptura sentimental con el rapero Anuel AA.

“Nunca podría haber imaginado que un período tan oscuro en mi vida me transformaría en la persona que soy hoy. La situación me desafió a aprender, a apreciar lo que tenía, a encontrar la felicidad dentro de mí mismo, no en otra persona. Creo que esa es realmente el alma del álbum y lo que lo ha hecho tan exitoso”, manifestó Karol G. La cantante dejó en claro que el disco forma parte de un proceso de recuperación personal.

“Mañana será bonito” es un disco que indudablemente tiene un significado muy grande para Karol G, tras lo que fue el duro final en 2021 de su amor con Anuel AA. Sin embargo, la colombiana evitó nombrarlo, un detalle que llamó la atención de todos pero que prácticamente fue innecesario, ya todos conocen la historia y, quizás como ella, aguardan con la mirada puesta en su presente.

