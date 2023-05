“Felicidades por tu nieto”: Adal Ramones recibe todo tipo de burlas tras convertirse en papá a los 61 años

El pasado 18 de mayo Adal Ramones se convirtió en padre por cuarta ocasión en su vida y desde entonces el querido conductor no ha parado de presumir su alegría en redes sociales y si bien ha recibido una gran cantidad de felicitaciones el productor también se convirtió en blanco de burlas y críticas relacionadas con su edad pues sus detractores le han hecho comentarios en los que aseguran que su hijo Cayetano parece más su nieto, no obstante, el creador de “Otro Rollo” envió un mensaje contra todos sus haters.

Las burlas y críticas en contra de Adal Ramones comenzaron desde hace unos meses cuando anunció que su esposa, Karla de la Mora, estaba embarazada y dichas críticas se incrementaron de forma considerable luego de haber dado a conocer el nacimiento de su hijo Cayetano pues comenzaron a referirse al también actor como abuelo y en diversos comentarios lo felicitaban por su “nieto”, entre otros comentarios similares.

Ante estos ataques, el conductor de 61 años de edad decidió no engancharse con ninguno de sus haters, sin embargo, no se quedó con las ganas de mandarle un mensaje a todos sus detractores, no obstante, lo hizo de una forma muy sutil y elegante, además, aprovechó y volvió a presumir lo feliz que está con la llegada de Cayetano a su vida pues asegura que el menor “trajo cosas muy hermosas” en su familia.

“Las personas deberían centrarse en ser felices consigo mismos… pero muchos andan por ahí envidiando vidas ajenas, lamentándose y criticando hasta detalles que no les competen. Una vez un maestro me dijo: Los individuos más plenos no hablan ni critican a otros… Si hablan de los demás por lo general no son felices con ellos y lo que tienen. La felicidad es una opción reservada solo para quienes más se conoce, para los que logran un equilibrio. ¿Tú de qué lado estás?

Yo mientras gozando en la celebración de la vida y la familia. Mi Cayetano trajo muchas cosas hermosas y para todos, pero él ni imagina las bendiciones que me obsequia”, fue el mensaje que escribió Adal Ramones en su perfil oficial de Instagram, el cual, acompañó con una fotografía cargando a su bebé.

Como se mencionó antes, además de críticas, Adal Ramones también recibió una gran cantidad de felicitaciones de parte de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula como Andrea Legarreta, Cecy Gutiérrez, Lisset, Arlette Pacheco y Gaby Crassus, tan solo por mencionar a algunos.

Actualmente Adal Ramones tiene 61 años de edad y a lo largo de su vida ha tenido cuatro hijos: su primogénita es Paola (21 años) a quien procreó con su primera esposa, Gabriela Valencia y su segundo hijo de este matrimonio fue Diego, quien está por cumplir 13 años de edad y con su actual esposa, Karla de la Mora, además de Cayetano, también procrearon a Cristóbal quien ya tiene dos años.