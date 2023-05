Joanna Vega-Biestro reacciona a la disculpa de Arath de la Torre, esto dijo la conductora de Sale El Sol

El día de ayer te informamos que la conductora del matutino "Sale El Sol", Joanna Vega-Biestro denunció que fue agredida verbalmente por Arath de la Torre, integrante del elenco de "Hoy", durante una fiesta infantil. El reclamo habría ocurrido después de que ella presentó una noticia que puso en el ojo del huracán al también actor.

En su intervención, Joanna Vega-Biestro aseguró que Arath de la Torre la intimidó e insultó enfrente de su hija, por lo que le pidió no meterse con su hija ni con ningún integrante de su familia. Minutos más tarde, el conductor del "programa Hoy" también dio la cara ante los medios para hablar de lo sucedido.

En un breve encuentro con los medios de comunicación, Arath de la Torre fue cuestionado sobre el pleito que exhibió Joanna Vega-Biestro. El conductor del "programa Hoy" se sinceró para pedir una disculpa, asegurando que no era el lugar indicado para realizar el reclamo.

Ante las cámaras de la farándula, el conductor del "programa Hoy" dijo que ya le ofreció una disculpa a Joanna Vega-Biestro y descartó buscar cualquier tipo de problemas. También defendió su postura de expresar su opinión sobre lo que se habla de él.

"Ofrecí una disculpa pública, lo hago con todo el corazón. No quiero tener problemas con nadie. Fue en un tono discreto, súper bajo", dijo.

Finalmente, Arath de la Torre apuntó que Joanna Vega-Biestro, conductora de "Sale El Sol", exageró con su declaración, pues después de que hablaron, sus hijas estuvieron conviviendo en la fiesta infantil en la que coincidieron.

Tras escuchar las declaraciones de Arath de la Torre, Joanna Vega-Biestro confesó que el reclamo sí se presentó cuando su hija estaba presente. Además le pidió que fuera responsable de lo que dijo en la discusión.

"Puedes venirme a reclamar, no hay bronca, lo que no está padre es que lo hiciste frente a mi hija y la involucraste. Tenemos que ser más responsables de lo que hacemos. No exagero cuando se trata de mi hija", contó.