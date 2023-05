"Hay forma de seguir caminando juntos": Sandra Echeverría revela que está a punto de regresar con Leonardo de Lozanne

Fue el pasado 17 de noviembre de 2022 cuando se hizo público que Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne se habían separado, esto luego que la misma actriz lo compartió en un podcast, desde entonces tanto ella como el cantante han hecho algunas declaraciones sobre cómo ha sido el proceso de separación.

Pese a que tanto Sandra como Leonardo revelaron que ha sido un proceso difícil para ambos, tal parece que es más fuerte el amor que aún se tienen que los problemas que los separan pues la actriz y cantante ha confirmado que están a punto de retomar su relación de nuevo.

¡No se acabó el amor!

Fue a través de una entrevista que Sandra Echeverría brindó al programa Hoy en donde la actriz y cantante reveló que está a punto de retomar su matrimonio con Leonardo de Lozanne.

En la plática, Sandra reveló que desde que se separó de Leonardo de Lozanne la comunicación entre ellos no se acabó definitivamente, por lo que ya cambiaron de opinión y se dieron cuenta que aún se aman por lo que están a nada de retomar su matrimonio.

“Después de siete meses de separación, estamos ahí en negociaciones para estar juntos otra vez (risas), hay mucho amor de parte de los dos y yo siempre lo he dicho desde el principio siento que también el tiempo te hace ver las cosas como más objetivas…” comenzó a contar Sandra Echeverría

Así mismo, la actriz y cantante reveló que la razón principal para darse una segunda oportunidad es que aún existe amor entre ambos, por lo que aún hay una forma de estar juntos nuevamente, incluso Echeverría citó una frase de una canción de pop.

“...hay una canción muy bonita de Lagos con Reik que dice: ‘no se acaba hasta que se acaba’, y estamos en eso, la verdad es que estamos ahorita intentándolo, platicando, la verdad como te digo, hay amor y yo creo que cuando hay amor hay forma de seguir caminando juntos ¿no?, asía ue estamos en ese proceso y contentos, muy contentos”, dijo Echeverría

Finalmente la intérprete de temas como “Ahí te quedas con tu vida” confesó que extraña a su familia completa y la dinámica que tenían al igual que él, es por eso que gracias al amor que aún se tienen puede estar luchando para darse una nueva oportunidad.

“Hay un hijo que amamos y extraño mucho mi familia, extrañaba mucho también esa dinámica de tenerlo todos los días…todo este tiempo realmente nunca hubo el soltarnos, siempre era dos o tres días de no saber de él y eso pasa cuando hay amor y creo que cuando hay amor todo se puede solucionar, así es que estamos luchando para eso”, finalizó Sandra Echeverría

¿Por qué se separaron Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne?

Tal y como lo mencionamos al inicio de esta nota, Sandra Echeverría estuvo como invitada en noviembre del 2022 en el podcast “Señora Punk” con Iliana Rodríguez “La Reclu”, Amandititita y Tania Zarak y ahí fue donde se sinceró y habló de las semanas complicadas que tuvo con su familia en aquellas semanas.

El tema del podcast era “Los cambios siempre son para mejor”, fue entonces que la actriz que interpretó a María Félix en la bioserie de ésta se sinceró y aseguró que aunque tanto ella como Leonardo de Lozanne hicieron todo lo posible para salvar su relación, pero finalmente no lo lograron.

“He tenido unas semanas bastantes complicadas porque he estado en un momento bastante complicado con mi esposo, llevamos 11 años juntos. De repente empezamos a ver que ya no hay empatía en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas, de repente uno se idealiza a la otra persona y quieres que sea de cierta forma y no es, entonces te frustra”, detalló Sandra Echeverría

