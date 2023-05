Galilea Montijo envía fuerte mensaje a sus detractores: "Siempre perras"

Galilea Montijo ha estado en el ojo del huracán luego de aparecer en las redes sociales con un galán desde las playas de México, muy juntitos y en plan de ligue. Se trata de Isaac Moreno, un modelo español que le ha robado los suspiros y con quien podría entablar alguna relación seria.

Esto, sin embargo, le valió también muchas críticas de personas que aseguran que debe pasar algún tiempo de duelo, a lo que ella misma respondió que eso no está dentro de sus planes. En sus propias palabras: "me divorcié más no me capé", por lo que no será nada raro verla reactivando su vida amorosa.

Crédito: Galilea Montijo / Instagram / @gaileamontijo

Ahora, aumentó sus críticas a los detractores con un mensaje a través de instagram. En horas recientes publicó las fotografías prendas y aseguró que le gustaría usarlas, porque tienen mucho que ver con el momento que pasa actualmente, y definitivamente quiere vestirlas.

Las frases son:

" Un día como perra empoderada, otros días como perra atropellada, pero siempre perras "

" "Cuando me convierta en un ser de luz voy a electrocutar a varios que conozco"

"En defensa del alcohol debo decir que tomé peores decisiones estando sobria"

"Por favor, ¿dónde las venden? Me representan", fueron las palabras que agregó como pie de fotografía,. La publicación ya tiene más de 124 mil reacciones de "Me Gusta", y cientos de comentarios de compañeras y amigas de la farándula que apoyan los mensajes que quieren dar.

Crédito: Galilea Montijo / Instagram / @gaileamontijo

Cecilia Galliano, Isabel Lascurain, Jessica Cediel, Consuelo Duval, María Patricia Castañeda, Martha Debayle, Martha Carrillo, Vielka Valenzuela, Jimena Longoria, y hasta la cuenta oficial del programa "El Gordo y la Flaca" llegaron inmediatamente para dejar sus comentarios chuscos.

Por otra parte, Galilea Montijo ha pedido a la gente, las redes sociales y los medios de comunicación que no se divulgue información errónea porque su hijo Mateo podría llegar a la misma. Agregó que por ahora tiene una muy buena relación de amistad con Fernando Reina, su ex esposo.

