¿Mala influencia? Esposa del Capi Pérez revela lo que pasó en el fiestón con Eduin Caz: "Me llegó todo borracho"

Hace unos días Grupo Firme y el rapero estadounidense conocido como 6ix9ine se presentaron en el programa matutino "Hoy" para promocionar su reciente colaboración, y saliendo del programa recorrieron la la Avenida Reforma, en la CDMX, acompañados de algunos miembros de su staff y otros invitados como el Capi Pérez, quien disfrutó de un fiestón al lado de Eduin Caz, pero su esposa, Sandra Itzel lo "balconeó" y reveló que llegó pasado de copas, ¿será que el cantante de regional es mala influencia?

Daniel Hernández, conocido como 6ix9ine o Tekashi 6ix9ine, es un rapero y compositor estadounidense, de madre mexicana y padre puertorriqueño, con quien la agrupación de música regional acaba de lanzar un tema titulado "Y ahora", razón por la que estuvieron por la capital del país, donde causaron sensación entre los fanáticos que los pudieron ver paseando por la ciudad.

Esposa del Capi Pérez lo balconea

Uno de los invitados a la fiesta que organizó Grupo Firme, y que se realizó en un Turibús que recorrió la famosa avenida, fue Carlos Alberto Pérez Ibarra, conocido como Capi Pérez, conductor en "Venga la Alegría" y "La resolana", que a través de su cuenta de Instagram dio a conocer unas imágenes en las que se le ve ingiriendo bebidas alcohólicas, y sobre todo cantando los mejores temas del regional.

Sandra Itzel afirma que su esposo se puso borracho. Foto: IG @elcapiperez

"Que buena peda agarré con @grupofirme @eduincaz y @6ix9ine", fue la frase con la que El Capi acompañó el posteo en la plataforma de Meta, donde lo siguen 4.3 millones de fans, quienes pronto llenaron la publicación de "likes" y comentarios, entre los que se pueden leer: "Capi, sal de ahí; esa no es tu familia", "Capi no te juntes con esa gente", "Jajajajajajaja siempre en las mejores pedas" y "Queee alguien me explique se hace el capi ahí", entre muchos otros.

Pero el comentario que más llamó la atención fue el de Sandra Itzel, la bella esposa del comediante, quien escribió: "Me llegó a casa todo borracho", revelando que efectivamente fue un fiestón en el que acabó pasado de copas, un mensaje que generó casi 2 mil "me gusta" y decenas de comentarios, pues la pareja ha mostrado tener una sana relación y sus palabras fueron en tono bromista.

El Capi agarró la fiesta con grupo Firme. Foto: IG @elcapiperez

La esposa del también comediante se ha convertido en una influencer de moda gracias a sus looks con los que se deja ver en las redes sociales, en las que es conocida por el nombre de "Hola Enfermera". En Instagram la joven suma 845 mil seguidores, con quienes constantemente comparte contenido y deja ver el amor que siente por su pareja, con quien comparte el gusto por viajar y recientemente cumplió 5 años de matrimonio.

La creadora de contenido, de 33 años, que también es locutora, ha ganado un lugar entre las influencers de redes con sus fotos y videos de estilo de vida. Al igual que el comediante, es una amante de los viajes, la fiesta y la diversión, combinación que ha ayudado para que disfruten de una sana convivencia, como lo dejan ver a sus fanáticos, quienes afirman que hacen una hermosa pareja.

