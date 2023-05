VIDEO | Majo Aguilar rompe el silencio y por fin revela quién de los "Aguilar" es su favorito

Majo Aguilar es la consentida de miles de personas que siguen su carrera desde que era una niña, la estrella y nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre actualmente es una de las mujeres que pone en alto la figura femenina dentro del género regional mexicano y sobre todo que sigue con la herencia familiar que le fue otorgada por sus antepasados.

Recientemente Bandamax, el portal especializado en música regional mexicana dio a conocer un video en el que se aprecia a la joven en una entrevista, ahí la cuestionan sobre algunos momentos de su vida y revela quien de los integrantes de su familia es su persona favorita, aunque la pregunta fue controversial las palabras de Majo emocionaron a los espectadores.

“Mi Aguilar favorito, no quiero escoger, pero probablemente mi papá, mi papá es una persona que amo, que me divierte, que siento su amor y que lo respeto muchísimo por su calidad humana”, según se aprecia en el video disponible desde la página.

Otra de las cosas que dijo en la dinámica es que tiene 28 años, que entre los apodos que pocos conocen están; flaquita y Jose, que le gusta mucho la música de Caifanes, que alguna de sus canciones favoritas para enfiestarse es de Kylie Minogue y se titula “Can’t get you out of my head”, pero si se trata de música mexicana prefiere piezas populares como “Un puño de tierra” de Antonio Aguilar o “El Rey” de Vicente Fernández.

Majo es sobrina de Pepe Aguilar. Especial

¿Enemistad con su familia?

Una de las cosas con las que lucha constantemente es con las preguntas sobre si tiene algún conflicto con sus familiares, Majo ya ha dicho que no, que respeta por igual a todos los integrantes y que la razón por la que no trabaja con Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar en los eventos de “Jaripeo sin fronteras” es simplemente porque no se ha dado.

También ha revelado que por más que las personas se empeñen en querer sacar alguna declaración malintencionada, nunca hablará mal de su familia, sino todo lo contrario, otra de las cosas que aseguró que en dado caso que estuviera batallando con su carrera no dudaría en decirle a su tío que la incluyera en el espectáculo, pero eso no ha sucedido.

"Yo siempre lo mejor para ellos, siempre", es una de las constantes declaraciones cuando cuestionan a Majo sobre su relación con Ángela o su tío Pepe, además de su primo Leonardo Aguilar.

