“Isla Brava”: Fernanda Castillo participa en serie que se visibiliza la violencia psicológica

Hace más de 20 años, Fernanda Castillo decidió ser actriz porque su familia le enseñó que el arte revoluciona, por eso busca proyectos que ayuden a formar una mejor sociedad, como la serie “Isla Brava”, donde toca temas como la violencia psicológica y que cree que poco se habla.

En esta historia interpreta a “Lucía”, quien está casada con “Alfredo”, al que da vida el actor Flavio Medina, y aunque son una pareja aparentemente muy feliz, hay varias conductas de él que son violentas hacía ella y sus hijos, y que son tan aceptadas por la sociedad que pasan desapercibidas, cuando realmente son una señal de alerta.

“Cuando se mostró el primer capítulo, la gente se reía de muchas cosas que hace el personaje de ‘Alfredo’, y reflexioné sobre lo normalizado que está en nuestras vidas que nos violenten o nosotros violentar, porque se piensa que mientras no te peguen, no te están haciendo daño, no están abusando de ti, pero conforme avance la historia, entenderán mejor este tipo de agresión”, dijo la actriz.

(Créditos: Especial)

Castillo espera que la gente que se ríe de la forma de ser de “Alfredo”, entienda que de alguna manera ejerce violencia psicológica, por eso es importante para ella, como mamá de un niño, poner el tema sobre la mesa para que las personas aprendan a detectarla y así poco a poco se erradique. “Es sorprendente que no nos horroricemos con los primeros síntomas y tengamos que ver golpes para ver que es malo, por eso es bueno ponerlo en la ficción, porque quizá él que se rió o hizo algún comentario, a lo mejor se identifica y se da cuenta que es violento”.

En la serie, “Lucía” es una mujer que siempre hace lo que su marido le dice, creyendo que es algo que ella quiere, mientras que “Alfredo”, es el típico macho alfa que presume con cuántas mujeres se acuesta. En este sentido, Medina señaló que este tipo de historias sí pueden ayudar a hacer cambios en la sociedad.

“Con todos estos proyectos, he reconocido los tipos de violencia y creo que debemos ir transformando esos patrones, como sociedad tenemos que modificar muchas conductas que a veces no creemos que son malas y sí lo son”, dijo Medina.

“Isla Brava” se estrena este 18 de mayo en Vix+, la trama marca que tras la desaparición de “Alfredo”, se van a descubrir todas las traiciones, engaños y agresiones que había de su parte con todo su círculo cercano. En este proyecto también participan Marta Belmonte, Karena Flores, Juan Pablo Fuentes y Pablo Aztasarián, entre otros.

Pablo Aztasarián interpreta a “Jesús”, el jefe de policía de “Alfredo”.

Karena Flores es “Mora”, la hija de los protagonistas que sufre de ansiedad.

Castillo siente que la TV no educa, pero sí ayuda a reflexionar sobre ciertos temas.

Fernanda comparte créditos con Eric Haiser, su pareja en la vida real.

8 capítulos tiene la serie.

40 minutos dura cada entrega.

