"Ya te amo con locura": ¿Qué pasó con el embarazo de Macky González?

Macky González, exintegrante de Exatlón México, causó revuelo hace uno tiempo con una feliz noticia. En su cuenta de Instagram, donde la siguen millones de fans, compartió una foto desde la alberca en la que se le ve luciendo un coqueto bañador rojo, look que fue perfecto para que presumiera un abultado vientre y que acompañó con amorosas palabras: "Ya te amo con locura", sin embargo, luego de eso muchos se han preguntado qué pasó con su embarazo.

La también exparticipante del reality de cocina "MasterChef Celebrity", que recientemente estrenó su temporada 2023, del que no resultó ganadora pero sin duda la hizo sumar más admiradores en las plataformas, es muy activa en sus cuentas oficiales, en las que deja ver sus looks, deportivos, casuales y elegantes, y también algunos detalles de sus viajes, como recientemente lo hizo desde Perú.

Macky González, qué pasó con su embarazo

Amancay González Franco, nombre real de la también conductora, que en el 2022 fue colaboradora del matutino "Venga la Alegría" con una sección del programa de competencias que la hizo sumar seguidores, deja ver en su cuenta de la red social de Meta que nunca pierde la oportunidad de lucirse con sus atuendos, y fue en su perfil donde compartió en el 2020 una imagen con la que dejó a sus fans sorprendidos.

Así se lució Macky hace unos años. Foto: IG @macky.mx

"Antes de que llegues ya te amo con locura #babymateo feliz de compartir por fin esta noticia con ustedes. Los amo #pregnant #love #happy #blessed", escribió González para acompañar una fotografía en la que se le puede ver posando desde una piscina, luciendo su vientre con una pequeña pancita, por lo que muchos pensaron que estaba embarazada, aunque todo se trató de una broma por el Día de los Inocentes, que se celebra el 28 de diciembre.

"Y después de casi dos meses apenas me di cuenta que fue broma del día de los inocentes, me pasé", "es de verdad o era broma", "Hay noooo, lo malo de no entrar seguido a insta, fue lo primero que vi, me la creí por un momento", "Fue broma de los santos inocentes no?, "Me la creí", "Ya me la había creído, tuve q regresar a leer los comentarios", "Felicidades MACKY por tu bebé", son algunos de los comentarios que sus fans le dejaron, en los que se observa que muchos sí creyeron que esperaba a su primer hijo, mientras que otros se dieron cuenta de inmediato que se trataba de un engaño.

Amancay González comenzó su carrera en los deportes en el atletismo, como velocista, disciplina que dejó por una lesión, aunado a sus estudios de comunicación, lo que la llevó a buscar oportunidades en la televisión como "Exatlón" y "Guerreros 2020", como capitana del equipo Cobras. Además, fue colaboradora de del matutino de Televisa, y parte del los concursante del reality "Las estrellas bailan en Hoy".

SIGUE LEYENDO:

Macky González paraliza Instagram con el vestido blanco más chic para los días de calor

Desde la playa, Macky González paraliza la red con coqueto bañador