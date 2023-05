“Lo probé, pero no me gusto”: Dania Méndez se sincera sobre “affaire” que tuvo con Arturo Carmona

Dania Méndez y Arturo Carmona tuvieron un “affaire” durante su estancia en La casa de los Famosos; y aunque se pronosticaba que la relación trascendería a algo más sólido, tras la conclusión del reality show, cada uno tomó su propio camino sentimental. Incluso, se especuló que lo sucedido durante la transmisión del programa sólo había sido una estrategia de ambos para convertirse en los protagonistas del momento.

La influencer asegura que, aunque fuera de La Casa de los Famosos “no hubo nada entre ella y el actor, “lo que la gente vio (dentro del show) fue cierto”. “Yo no iba con la intención de buscar galán, de un romance, creo que las cosas se fueron dando, las circunstancias, lo tomé como era, fluí, yo fluyo con las cosas. Me deje llevar… sí hubo química, una atracción y pasó”, comentó en una entrevista a TVyNovelas.

La joven de 31 años de edad detalló que el tema de la diferencia de edades no fue la causante de que la relación no continuará, sino que Arturo Carmona “está acostumbrado a un rol más familiar, más protector”, mientras que ella se encuentra en una etapa en la que desea cumplir sus sueños. “Estoy trabajando, estoy enfocada, tratando de comprar un techo, ya para mí una pareja es un tema de distracción”, precisó Dania.

“Él quizá piensa en unas cosas y yo soy más milenial, más joven, con otras prioridades, independiente, libre, que no le gusta que le digan lo que tiene qué hacer, y esa soy yo”; subrayó Dania Méndez.

La también modelo hondureña precisó que por su parte “todo quedó bien” y que toma las cosas como son; es decir: “fue mi compañero de trabajo, fue un gran apoyo para mí, fue un roble para mí, fue fortaleza para mí en el reality, yo le agradezco mucho” a Arturo Carmona.

Sin embargo, puntualizó que aunque no andaba en busca de una relación hubo atracción entre ambos y sucedió. “Yo no lo venía buscando y al final, lo probé y no funcionó. Pero, tan real fueron las cosas que ahí dije: ‘voy a probar’, pero no me gustó. No tiene nada de malo. No hubo conexión; creo que hay un choque generacional de pensamiento, entre actitudes y acciones”, expresó Dania.