Después de una traición, ex conductora de VLA ahora estará en La Casa de los Famosos México

El público está muy interesado por saber quiénes son las celebridades que formarán parte de La Casa de los Famosos México, pues Televisa ha decidido dar a conocer poco a poco a los integrantes de dicho reality show. Hasta el momento ha confirmado a dos personalidades: el primero es Paul Stanley, el querido presentador que sale del programa Hoy, y la segunda es la ex conductora de Venga la Alegría, quien se une al proyecto tras protagonizar intensa polémica en la anterior televisora.

Hace unos días, por medio de las cuentas oficiales del programa como Instagram se anunció que Raquel Bigorra será parte de la versión mexicana del reality show que fue un éxito en Telemundo. "El sabor cubano se hará presente con @rbigorra en #LaCasaDeLosFamososMX ¡Ella es la segunda habitante confirmada!", se puede leer en el pequeño clip en la que la también cantante se lució para su gran regreso a la pantalla chica.

La cubana, de 48 años, es muy querida por el público mexicano, pues ha estado en diferentes proyectos, tanto en Televisa como Tv Azteca, empresa en la que protagonizó una polémica con uno de los conductores más importantes y que también era su amigo: Daniel Bisogno, pues después de ser muy cercanos, el presentador aseguró que lo traicionó y provocó un escándalo que la obligó a distanciarse de por un corto tiempo.

La conductora será parte del reality show Foto: IG @lacasafamososmx

Raquel Bigorra salió de Tv Azteca tras polémica con Daniel Bisogno

A pesar de que se formó en las filas de Televisa, Raquel Bigorra llegó a ser parte de la televisora del Ajusco en 2010 y de inmediato se integró al elenco de Venga la Alegría, junto a Sergio Sepúlveda, Vanessa Claudio, Tania Rincón, Carlos Quirarte, Capi Pérez, Carlos Arenas, Raúl Osorio, Fernando del Solar, Mauricio Barcelata, Lili Brillanti y Mauricio Mancera, por mencionar a algunos con los que compartió cámara durante cuatro años, ya que en 2014 salió del proyecto debido a que dio a luz a su hija Rafaella.

La originaria de Cuba hizo otros programas en Tv Azteca, como "Reina por un día", "El show de Raquel", "Las Tardes con la Bigorra", "Cocineros Mexicanos" y "Raquel y Daniel", una emisión que condujo con Bisogno, con el que tenía una gran amistad, pues hasta eran compadres. A pesar de que era una de las presentadoras favoritas de aquella empresa, las cosas cambiaron cuando en 2019 se dijo que había revelado información privada sobre el titular de "Ventaneando".

En aquellos años se filtraron unas fotografías de Daniel Bisogno presuntamente besándose con un novio en un bar de la Ciudad de México; además, se revelaron detalles sobre su divorcio de Cristina Riva Palacio, con la que tuvo a su hija Michelle. Después de que se dio a conocer la noticia, Pati Chapoy aseguró que fue Raquel Bigorra la que había proporcionado a la revista TvNotas toda la información sobre su ruptura.

En tanto, la conductora de televisión ha negado que esa información sea real, pues todo fue un show mediático para tapar que Bisogno era homosexual. "Imagino que fue muy fuerte para él, sobre todo después de cómo se ha expresado de la comunidad gay y lo que decía, cuando lo cacharon pues bueno, volvió toda la historia, me echa la culpa a mí, la mala del cuento yo", dijo la artista en una entrevista en la que aseguró "Yo no me di cuenta qué fue un show mediático, yo estaba en shock, yo no me di cuenta qué era para taparle el ojo al macho".

