“Desprecio e indiferencia”: Alfredo Adame arremete contra su hijo Sebastián y asegura que asistirá a la marcha LGBT+ 2023

Alfredo Adame nuevamente se encuentra en medio del ojo del huracán debido a que declaró que no quiere ver ni en pintura a su hijo Sebastián y aclaró que si se lo llega a cruza en la Marcha del Orgullo LGBT+ 2023 simplemente lo ignorará pues aseguró que “es así como se trata a gente que roba y miente”, por lo que las palabras del polémico actor y conductor generaron todo tipo de reacciones, además, también aprovechó las cámaras y micrófonos para despotricar contra otras celebridades de la farándula como Diana Golden y Alejandra Ávalos.

Estas declaraciones de Alfredo Adame fueron vertidas durante une entrevista que concedió para “Venga la Alegría” donde aseguró que pese a las críticas sí tiene pensado asistir a la Pride 2023 de la Ciudad de México, no obstante, al ser cuestionado sobre la posibilidad de marchar junto a su hijo Sebastián, quién es abiertamente homosexual, aseguró que esta no es una posibilidad pues no quiere verlo ni en puntura y no por su orientación sexual sino porque aseguro que le quiso robar y hasta lo tachó de mal agradecido.

“Ni voltearlo a ver, desprecio e indiferencia, así es como se trata a la gente que es malagradecida, a la gente que te roba, que te miente, que te engaña, que te tira mala onda, así es como se le trata”, sentenció molesto Alfredo Adame, quien en ocasiones anteriores ha referido que Sebastián y sus hermanos, quienes son producto de su relación con Mary Paz Banquells, le han robado distintos documentos como su pasaporte, tarjetas de crédito y hasta muebles de su propia casa.

Cabe mencionar que, Sebastián Adame ha referido que no pretende reconciliarse con su padre o por lo menos no en público como lo pretendía el actor hace algunos meses argumentando que el excolaborador de “Hoy” nunca ha estado de acuerdo con su orientación sexual y solo ha fingido querer acercarse a él para llamar la atención de los medios.

Alfredo Adame se lanza contra Diana Golden y Alejandra Ávalos

Luego de que se confirmara la participación de Alfredo Adame en la Marcha del Orgullo LGBT+ 2023 Alejandra Ávalos aseguró que no estaba de acuerdo con que se promoviera al actor como embajador de este evento pues considera que no es un buen ejemplo, lo cual, enfureció al histrión y se lanzó contra la estrella de telenovelas.

Alfredo Adame confirmó su participación en la Marcha del Orgullo LGBT+. Foto: Especial

“Dice ella que yo soy un mal ejemplo, cuando ella tuvo problemas de drogas terribles y de alcohol, terribles, después el marido la botó porque la sorprendió en una relación lésbica y su vida ha sido una vida miserable, llena de frustraciones”, sentenció molesto Alfredo Adame.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre el lío legal que tuvo con Diana Golden, Alfredo Adame aseguró que ya está cansado de decirle a la también actriz que no está dispuesto a ofrecerle una disculpa pública, por lo que si ella quiere seguir insistiendo ya no será su problema.

