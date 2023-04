VIDEO: Alfredo Adame denuncia ataques a varias de sus propiedades, advierte a sus agresores

Una vez más, Alfredo Adame se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista en la que destapó que ha sido víctima de agresiones en distintas propiedades, por lo que mandó un contundente mensaje a sus posibles agresores.

Como sabes, en los últimos años, el galán de televisión ha estado en boca de todos después de las distintas polémicas que ha protagonizado. Además, se ha vuelto viral por las peleas callejeras que ha tenido, la mayoría de ellas ocasionadas por problemas de tránsito.

Por ello, este viernes 21 de abril, el mundo de la farándula quedó en completo shock después de que el famoso hablara en una entrevista sobre los ataques que ha recibido en varias de sus propiedades. El presentador mostró las agresiones que ha tenido.

En plática con "Venga La Alegría", Alfredo Adame, uno de los famosos más polémicos en la actualidad, mostró que sus vehículos han sufrido ataques intensionales. Al exconductor del "programa Hoy" le han ponchado llantas y roto las "calaveras" de sus automóviles.

"El de la vulcanizado me dijo "carnal, te clavaron un puñal" a propósito. Las calaveras están rotas con martillos", dijo en la plática.

En este sentido, el también exparticipante de "Soy famoso, ¡sácame de aquí!" dijo que se está asesorando con sus abogados para saber si procederá legalmente ante los ataques, pero hasta el momento solo está tomando más precaución con sus propiedades.

Finalmente, Alfredo Adame dijo que sospecha de sus "enemigos" Rey Grupero y Carlos Trejo de los ataques que ha recibido. Sentenció que en caso de que la policía no actúe tendrá que hacerlo él por su propia mano.

"Los únicos enemigos que tengo son el Rey Grupero, Carlos Trejo. Si agarro a alguien haciéndole daño a una de mis yo no respondo. No me queda otra más que defenderme"