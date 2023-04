"Disfruté mucho ese matrimonio": Paola Rojas recuerda su boda con Zague

Como muy pocas veces, Paola Rojas, famosa conductora del programa "Netas Divinas", decidió sincerarse frente a las cámaras de televisión para recordar cómo fue su boda con el exfutbolista profesional, Luis Roberto Alves Zague, de quien se separó tras una supuesta infidelidad.

Antes del escándalo mediático, la reconocida periodista y el analista deportivo se habían consolidado como una de las parejas más queridas en el mundo de la farándula gracias a que protagonizaron una espectacular boda que acaparó la atención de la industria de la farándula.

Después de confirmar su separación, Paola Rojas ha hablado muy pocas veces sobre esa etapa de su vida, sin embargo, en su reciente aparición en el programa "Netas Divinas" recordó el momento de su boda y cómo es su actual relación con el padre de sus dos hijos.

En la reciente colaboración para el programa "Netas Divinas", Paola Rojas recordó todo el proceso que vivió durante y después de su matrimonio con el exgoleador del América y de la Selección Mexicana, Luis Roberto Alves Zague, quien ahora es analista deportivo.

Sin guardarse nada, la también colaboradora de "¿Quién es la máscara?" dijo que actualmente ha sanado, logrando perdonarse y perdonar a su ex. Detalló que está viviendo otro episodio en su vida, pero aún conserva los recuerdos con su expareja.

La parte más conmovedora de la platica fue cuando Paola Rojas dijo que, en un encuentro con distintos medios, le preguntaron por Zague, su ex, y todos mostraros su asombro por lo que bien que se expresó de él. Fue en ese momento donde contó sobre s boda y lo mucho que disfrutó su matrimonio.

"Me preguntaron sobre el padre de mis hijos y respondí con mucho cariño. Yo le tengo mucho cariño, vivimos un proceso complicado, no fue fácil, nada fácil. Él y yo vivimos años muy hermosos, me casé muy enamorada, disfruté mucho ese matrimonio, esos dos hijos", sentenció.