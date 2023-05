Andrea Legarreta conquista a todo el programa “Hoy” con un coqueto conjunto de transparencias

Además de ser una de las conductoras más queridas y reconocidas de toda la televisión mexicana, Andrea Legarreta también ha logrado destacar en redes sociales por su espectacular sentido de la moda gracias a los impactantes outfit con los que derrocha estilo para todo tipo de ocasiones y para probar este punto lo único que hay que hacer es echarle un vistazo al último look con el que se presentó a conducir “Hoy” con el cual marcó tendencia gracias a un coqueto conjunto de encaje, el cual, la hizo que la presentadora se llevara decenas de halagos.

Como se dijo antes, fue durante la última emisión del famoso matutino de Televisa donde la ahora ex de Erik Rubín acaparó las miradas gracias a un espectacular outfit con el que volvió a dar cátedra de moda pues la mamá de Mía y Nina Rubín marcó la tendencia para el cierre de la temporada de calor con este espectacular outfit que la mantiene fresca sin tener que enseñar de más y siempre conservando la elegancia que la caracteriza.

En cuanto al espectacular outfit con el que Andrea Legarreta derrochó estilo se trataba de un elegante conjunto de color negro, el cual, estaba conformado por una blusa de cuello redondo y manga corta, la cual, era un tanto holgada, además, estaba usando un palazzo que le cubría prácticamente todo el pie, no obstante, debido al movimiento se pudo ver que estaba utilizando unas zapatillas cerradas aparentemente confeccionadas con gamuza.

Cabe mencionar que, lo que más llamó la atención del espectacular look de Andrea Legarreta es que el material con el que estaba confeccionado su outfit se trataba de una especie de tela de encaje en color negro y debido a la naturaleza de dicho material se generaban transparencias que dejaron ver su ropa interior, la cual, también era de color negro, no obstante, en la parte baja estaba usando una especie de short para no enseñar de más ni perder la elegancia.

Andrea Legarreta derrochó elegancia con este espectacular outfit. Foto: IG: programahoy

A través de las redes sociales del famoso matutino de Televisa se difundieron algunos videos y fotos de la conductora usando este espectacular outfit y como era de esperarse, la también actriz se llevó decenas de halagos de parte de sus fans, con los cuales, pudo reafirmarse como todo un gurú de la moda.

La querida conductora de "Hoy" dio una nueva cátedra de moda. Foto: IG: programahoy

“La más bella de todas”, “La elegancia hecha mujer”, “Toda una reina”, “Estás preciosa, Andy”, “Brillando como siempre”, “Cuánto estilo”, “Eres una diosa”, “Simplemente divina” y “Cada día más hermosa” fueron algunos de los elogios que se llevó Andrea Legarreta, quien tras su separación de Erik Rubín optó por enfocarse en reactivar su carrera como actriz y debido a ello es que actualmente participa en “Los Monólogos de la Vagina” y próximamente hará lo propio en “Vaselina”, donde compartirá créditos junto al padre de sus hijas.

SIGUE LEYENDO:

En mini short, Mariazel enamora en TikTok con coqueto baile al ritmo de salsa

Tras casi dos años en “Hoy”, Tania Rincón “abandona” el matutino y presume nuevo destino

Vanessa Claudio enamora a sus fans con el mini vestido lencero más coqueto de la temporada

Yanet García impone moda sport con ceñido conjunto de licra